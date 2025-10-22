Satena aterriza en Nuquí desde Bogotá: ¿a cuánto están los pasajes?

Aeropuerto Reyes Murillo Foto: Satena

Desde finales de octubre, el cielo de Nuquí tendrá un nuevo protagonista: los aviones ATR 42 de SATENA, que inaugurarán la ruta directa entre Bogotá y este municipio chocoano, uno de los puntos más remotos y biodiversos del país.

La nueva operación arrancará el 30 de octubre, con dos frecuencias semanales (jueves y domingos), y tarifas promocionales desde $189.900 en web y $213.700 en puntos físicos, válidas hasta el 30 de octubre para viajar entre el 30 de octubre y el 28 de diciembre.

“Con esta nueva conexión directa entre la capital del país y Nuquí, SATENA continúa cumpliendo su misión de conectar a Colombia desde el aire, acercando comunidades y promoviendo el turismo sostenible en territorios de alto valor natural y cultural”, afirmó el Mayor General (r) Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

Hoy, llegar desde Bogotá a Nuquí puede tomar hasta 12 horas combinando vuelos con escalas, lanchas y caminos improvisados. Con esta nueva ruta, el viaje se reduce a poco más de 90 minutos.

En un país donde los trayectos aéreos hacia la periferia siguen siendo escasos y costosos, la llegada de Satena a Nuquí representa un intento por reconectar al Pacífico con la economía nacional, impulsando aún más el alto flujo de viajeros que ha tenido el país en 2025.

Entre enero y agosto de 2025, el país registró la llegada de 3.137.210 visitantes no residentes, la cifra más alta de la última década para este periodo, consolidando al país como uno de los destinos más atractivos y competitivos de la región.

Los horarios

Jueves:

Bogotá - Nuquí : 7:35 a.m.

Nuquí - Bogotá: 9:26 a.m.

Domingo:

Bogotá - Nuquí : 9:10 a.m.

Nuquí - Bogotá: 11:03 a.m.

Hoy, con rutas a regiones como La Macarena, Bahía Solano o Mitú, la compañía busca reducir la desigualdad territorial a través de los cielos, un propósito que en Nuquí aterriza con una mezcla de expectativa y un efecto dominó en la economía a favor de las comunidades.

