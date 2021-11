Se aplaza el inicio de las negociaciones de salario mínimo

Contrario a lo que había dicho el Ministro de Trabajo hace unos días, el inicio de la negociación de salario mínimo no será este viernes 26 de noviembre, sino que se espera sea la próxima semana. Así lo ratificó el jefe de esa cartera este miércoles, luego de presentar una rendición de cuentas en Bogotá.

Dirigentes de centrales obreras como la CGT y la CUT ya habían hablado de esto a El Espectador pues, aseguran, el Ministerio del Trabajo ni siquiera los ha convocado. “Creo que a estas alturas el Gobierno ya debería haber convocado a la Comisión de Concertación, o al menos a la Comisión de Productividad”, manifestó el presidente de la CUT, Francisco Maltés.

De momento, se espera que la próxima semana no solo se realice las respectivas convocatorias para iniciar, formalmente, con las negociaciones, sino que se conozca la agenda que tendrá dicha concertación, pues hay que recordar que en estas reuniones se cuenta con la participación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Banco de la República.

No obstante, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio, anticipó que estas serán unas negociaciones atípicas, pues la agenda tendrá unos cambios para incluir la participación de expertos que contribuyan con información a la concertación de cuál debería ser el incremento del salario mínimo para el próximo año. “Queremos escuchar a otras personas, a centros de pensamiento, y que ellos mismos (empleadores y trabajadores) sean los que nos digan a quién debemos escuchar más. Habrá más participación en la mesa para tomar la mejor decisión”, dijo.

Pero ese componente atípico en las negociaciones también lo pone el impacto económico de la pandemia que aún permanece en el país, aunque con menor fuerza. Temas como el IPC, la productividad, el desempleo, el trabajo en casa y el déficit que han tenido los principales medios de transporte públicos en el país harán parte de los componentes más importantes del debate.

Hay que recordar que para este año el salario mínimo es de $908.526 y con un auxilio de transporte (que aplica solo para quienes ganan hasta dos salarios mínimos) de $106.454. Según lo dialogado con las centrales obreras, estas esperan llevar una cifra de no menos de dos cifras a la mesa de negociación. Si bien no revelaron el dato, su respuesta da a entender que las apuestas para este año es que dicho ingreso alcance el millón de pesos, o incluso lo supere. Habrá que ver la contrapropuesta de los empresarios (quienes todavía no han querido revelar su carta) para comenzar a hacer cuentas y sacar las primeras aproximaciones de en cuánto quedará este ingreso para el próximo año.

Breve balance de la rendición de cuentas

En compañía de directivos del Sena, el Servicio Público de Empleo y Colpensiones, entre otros, el Ministro Custodio presentó un balance de la gestión que se ha hecho este año en el ámbito laboral.

Parte de los avances anunciados tuvo que ver con el tema del empleo joven, una de las principales apuestas del Gobierno en medio de la pandemia, pues ha sido una de las poblaciones más golpeadas. “Apoyamos la creación de 77.000 empleos creados entre julio y agosto para jóvenes entre los 18 y 28 años”, manifestó.

Además, celebró haber brindado auxilios a más de 200.000 personas que perdieron su empleo, además de un subsidio a más de 150.000 trabajadores cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos.

Por su parte, la directora del Servicio Público de Empleo, Angi Velázquez, detalló los esfuerzos que se han hecho para facilitar la ubicación laboral de la población joven en el país. Ejemplo de esto es el rediseño que tuvo el portal web para que se aplicaran filtros que mostraran vacantes en la que los empleadores no solicitaban experiencia, o por mucho no más de dos años.

A su turno, el director del Sena, Carlos Mario Estrada, habló sobre los esfuerzos que ha hecho para que los estudiantes se formen en las habilidades que demanda la industria 4.0, como aprendizaje de lenguaje de programación. Del mismo modo anunció la implementación de una nueva metodología (que asegura haber traído de China) para mejorar el aprendizaje de una segunda lengua.

Finalmente, el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, reiteró su compromiso para con los pensionados del país, especialmente con las madres comunitarias, quienes vienen recibiendo un beneficio brindado por el Gobierno Nacional como reconocimiento al trabajo que hicieron antes de su jubilación.