Un salario mínimo empresarial proponen industriales

Como preámbulo a la negociación del salario mínimo que cada final de año reúne a empresarios, gobierno y sindicatos, un grupo de industriales han propuesto una nueva alternativa: un salario mínimo empresarial. La iniciativa busca un mayor esfuerzo por parte de los empresarios, con el objetivo de apoyar a la población de menores ingresos en Colombia y así, incentivar el ahorro, el consumo y la calidad de vida.

“La eterna discusión entre las centrales obreras y el gobierno por el incremento del salario mínimo legal, será una novela para todos los años si lo empresarios y los industriales no hacemos un cambio mental en que la solución no está en el gobierno, si no en la forma de pensar de las empresas”, plantea el presidente del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz.

El salario mínimo empresarial propone ser 5% por encima del salario mínimo legal, lo cual permitiría al Gobierno, mantener el salario mínimo legal lo más ajustado posible, para reducir inflación y costo de vida, explicó el empresario del sector constructor.

Las personas de la base más necesitada del país, es decir, los que ganan el salario mínimo, su incremento sería del salario mínimo más 5% adicional. Eso permite que esa diferencia de cinco puntos sea una ganancia real en el costo y calidad de vida de las personas de menores ingresos.

“La única forma de sacar el país adelante y mejorar la calidad de vida de las personas, es dando un poco más de lo que el Gobierno tiene estipulado en su salario mínimo”, sostuvo Díaz.

La capacidad de compra de la gente debe mejorar si se quiere un país con más oportunidades, más justo y con un mejor futuro. Según Díaz, el gran error es pensar que esta solución está en el acuerdo del salario mínimo entre el Gobierno y las centrales obreras.

El Gobierno tiene clara la importancia de que la capacidad económica de la gente debe mejorar, pero se encuentra una gran problemática, ya que el aumento de salario mínimo legal mueve un sin número de factores que impactan de manera compleja la economía: inflación, costo de los bienes y servicios, costo de la vivienda prioritaria y de interés social, sanciones y tributos nacionales y otros elementos.

Las centrales obreras son conscientes y conocedoras del impacto que un alto incremento del salario mínimo genera en todos los factores de costo económico, pero se ven obligados a optar por darle prioridad al aumento salarial de sus trabajadores. Esta discusión nunca podrá ser superada ya que el objetivo de ambas partes está dándose en una mesa en donde cada parte tiene situaciones que evaluar, más allá del simple incremento del salario.