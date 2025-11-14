Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Se aprueba la fusión entre Tigo y Movistar, pero con condiciones

Para la Superintendencia de Industria y Comercio, la integración entre Tigo y Movistar traerá beneficios tanto para los usuarios como para el resto de los operadores. WOM, en cambio, insiste en que la operación también entraña riesgos para la competencia.

Redacción Economía
14 de noviembre de 2025 - 05:15 p. m.
El operador resultante de la fusión y Claro concentrarán cerca del 90 % del mercado de telefonía e internet móvil. Imagen de referencia.
El operador resultante de la fusión y Claro concentrarán cerca del 90 % del mercado de telefonía e internet móvil. Imagen de referencia.
Foto: Cortes
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El que es uno de los negocios más conversados del año recibió luz verde este viernes.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la fusión entre Tigo y Movistar, pero con condiciones.

Vínculos relacionados

Dólar en mínimos de tres años: ¿por qué la tasa de cambio está tan baja?
China pierde impulso hacia el cierre de año: inversión y consumo se enfrían
Aumento del salario mínimo generaría un impacto fiscal de COP 1,12 billones: ANIF

La importancia de los condicionamientos radica en lo nociva que puede resultar esta integración, dado que Claro y el operador resultante concentrarán cerca del 90 % del mercado de telefonía e internet móvil.

Puede interesarle: Pequeños operadores buscan frenar integración Tigo–Movistar por falta de garantías

Esto, como lo reconoce la SIC, podría derivar en riesgos de coordinación entre estos dos grandes para influir en la calidad y los precios de cara a los usuarios, así como en operaciones agresivas para afectar a los operadores más pequeños (WOM y los denominados OMV, como Suma, Móvil Éxito y Virgin Mobile).

Noticia en desarrollo...

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Movistar

Tigo

telecomunicaciones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.