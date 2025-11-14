Se aprueba la fusión entre Tigo y Movistar, pero con condiciones

El operador resultante de la fusión y Claro concentrarán cerca del 90 % del mercado de telefonía e internet móvil. Imagen de referencia. Foto: Cortes

El que es uno de los negocios más conversados del año recibió luz verde este viernes.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la fusión entre Tigo y Movistar, pero con condiciones.

La importancia de los condicionamientos radica en lo nociva que puede resultar esta integración, dado que Claro y el operador resultante concentrarán cerca del 90 % del mercado de telefonía e internet móvil.

Esto, como lo reconoce la SIC, podría derivar en riesgos de coordinación entre estos dos grandes para influir en la calidad y los precios de cara a los usuarios, así como en operaciones agresivas para afectar a los operadores más pequeños (WOM y los denominados OMV, como Suma, Móvil Éxito y Virgin Mobile).

Noticia en desarrollo...

