Se consolida un fondo de $2,5 billones para infraestructura de transporte

Cruce de la Cordillera Central Foto: INVIAS

Este domingo el Ministerio de Transporte celebró la concertación de un fondo por $2,5 billones que serán invertidos en el fortalecimiento de infraestructuras de transporte en el país de asociaciones público privadas (APP).

El anuncio lo hizo la firma BlackRock, líder mundial en gestión de activos. La misma detalló que de este fondo participan la Fiduciaria Bancolombia y siete inversionistas institucionales.

“Esto demuestra la confianza de los inversionistas y del mercado en el sector, luego de los grandes resultados que se han alcanzado en los últimos años”, comunicó el Ministerio de Transporte.

Según lo expresado por la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, esta noticia se traduce en un importante reconocimiento al trabajo que se viene haciendo en el desarrollo de la infraestructura de transporte en el país.

“Las metas que hemos cumplido, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque demuestran la confianza que tiene el mercado en las obras y proyectos que licita el Gobierno nacional a través de las entidades del sector transporte”, dijo.

En esa línea, hay que recordar que el presidente Iván Duque se comprometió a entregar 20 de los 29 proyectos 4G que avanzan en el país, antes de que finalice su mandato. Sobre esto, el ministerio detalla que desde agosto de 2018 se han entregado cinco proyectos de cuarta generación, se han adjudicado dos proyectos 5G, se entregó el Túnel de la Línea, entre otros importantes proyectos que incluyen los del componente fluvial.

“El año pasado se realizó el cierre financiero por $2,8 billones del proyecto Autopista al Río Magdalena 2, en el que participaron Goldman Sachs y el Banco Santander (en la estructuración del contrato de crédito), así como Bancolombia, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, el Instituto de Crédito Oficial de España (ICO), Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, el Banco de Crédito del Perú (BCP), Siemens Financial Services y el Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Colombia CAF-AM Ashmore. Mientras que en marzo de 2020 se alcanzó el cierre financiero de otro gran proyecto de 4G, como es la doble calzada Pamplona – Cúcuta, en el que participaron entidades como JPMorgan Chase Bank N.A, FDN (Financiera de Desarrollo Nacional), Deutsche Bank AG, ICBC (Banco Industrial y Comercial de China), Bank of China, ICO (Instituto de Crédito Oficial de España), MetLife, MUFG Bank y Société Générale”, detalló el ministerio.