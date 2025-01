Se giran los recursos para resolver la contingencia eléctrica en Puerto Carreño

Hoy se reanudaría el servicio de energía eléctrica en Puerto Carreño. Foto: Pixabay

El Ministerio de Minas y Energía informó este martes que la cartera de Hacienda y Crédito Público finalmente habilitó los recursos que se necesitan para pagar el saldo pendiente de los subsidios de energía el eléctrica que se otorgan a las zonas no interconectadas.

El municipio de Puerto Carreño (Vichada) se encuentra en contingencia energética por este motivo.

Los recursos habilitados por el Gobierno suman $184.000 millones, los cuales serán girados a las respectivas empresas que prestan el servicio de energía eléctrica. De estos, $6.257 millones corresponden a Electrovichada.

“El día de hoy se deberá normalizar el servicio de energía en Puerto Carreño, Vichada. A su vez, desde el Ministerio de Minas y Energía se encuentran en desarrollo medidas estructurales que permitan garantizar la correcta prestación del servicio en el departamento, así como un proceso de modernización y transición energética con el fin de sustituir el uso de combustibles fósiles en la generación de energía, lo cual incluye la implementación de soluciones fotovoltaicas”, se lee en el comunicado que en vió el Ministerio de Minas y Energía.

La cartera añadió que estará vigilando el correcto uso de los recursos asignados para la operación de la empresa.

El 90% de la población de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, permanece sin energía eléctrica desde la tarde del jueves 2 de enero, afectando a cerca de 45.000 habitantes. El pago de los subsidios que el Gobierno Nacional debía girar a las empresas generadoras se pausó desde abril del 2024, lo que acumuló una deuda insostenible y provocó la suspensión de la operación.

Alex Benito, gobernador de Vichada, expresó su preocupación resaltando que esta crisis era previsible. “Esta es una situación que ha sido recurrente desde el primer año del Gobierno, no se ha pagado a tiempo y no se ha podido solucionar, ante esa situación no podemos hacer nada, solo golpear puertas a los Ministerios, las consecuencias son estas, es la triste realidad, lo hemos planteado desde el año pasado, hemos hablado con el Presidente para buscar una solución alterna, tenemos las condiciones para un parte solar y acabar de una vez con esta situación”. afirmó Benito a Caracol Radio.

Por su parte, el alcalde de Puerto Carreño, Jaime Rodríguez, expresó que las altas temperaturas han afectado a las familias, especialmente a los niños y comerciantes. “Anoche tuvimos muchas dificultades para dormir. Los niños y los comerciantes son los que más sufren”, comentó.

Además, advirtió que la crisis está afectando la economía local, con productos básicos deteriorándose por la falta de refrigeración. En el sector salud, los centros médicos están operando a media capacidad debido a la falta de energía para equipos esenciales. Rodríguez mencionó que los ciudadanos han cumplido con sus pagos, lo que hace aún más injusto que ellos sean los más afectados por los problemas entre el Gobierno y la empresa generadora.

