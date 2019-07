Se mantiene la alerta en Hidroituango pese a que concluyó la construcción de la presa

Redacción Economía.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció el viernes la terminación de la construcción de la presa del proyecto hidroeléctrico Ituango, en el norte de Antioquia. Luego de la noticia, EPM esperaba que las autoridades quitaran la alerta roja que existe, desde hace un año, en el sitio de presa y los corregimientos de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia.

Lea: EPM anuncia que terminó la construcción de la presa de Hidroituango

El jueves en un comité de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, EPM ya les solicitó que cambiaran el estado de la circular 042, que define las alertas que rigen en los municipios aguas abajo causadas por el proyecto Hidroituango. "Tenemos alerta roja en Puerto Valdivia; alerta naranja en Tarazá, Cáseres y, amarilla en Nechí y Caucasia", explica Juliana Palacio, directora del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard).

Sin embargo, Juliana Palacio, aseguró que la entidad no dio el aval para quitar la alerta roja, "pues todavía existe una preocupación con lo que respecta a los túneles que causaron el evento catastrófico el 12 de mayo de 2018". Es decir, todavía no tienen la certeza de que EPM tengan control total de la contingencia razón por la que no cambiaron la alerta de roja a naranja en la circular 042.

Además, Ríos Vivos, organización conformada por comunidades afectadas, calificó la solicitud de EPM de "irresponsable" y mediante un comunicado expusieron las razones por la que creen que la terminación del muro de Hidroituango en lugar de controlar la emergencia, aumenta el riesgo para la población.

Le puede interesar: Segunda etapa de venta de parte que EPM tiene en ISA terminaría en el tercer trimestre

"El túnel derecho, el que ocasionó la inundación el 12 de mayo en la que perdimos todo y aún nos genera pesadillas, sigue tal cual y en cualquier momento se puede destaponar. Hay que anotar que, en este momento con el embalse lleno, ese túnel está soportando una carga de 37.000 toneladas. Lo anterior sin contar con la ausencia de certeza sobre la estabilidad de toda la obra. De manera que bajar el nivel de alerta es peligroso, arriesgado e irresponsable, sería un nuevo atentado en nuestra contra ya no de EPM sino del gobierno de Iván Duque", se lee en el comunicado.

Aunque EPM presentó lo que han hecho para mitigar los daños que ha ocasionado el proyecto, Palacio dice que, "el Consejo Departamental de Gestion del Riesgo, en cabeza del Dapard, nos opusimos a que se diera el aval. Para nosotros hay mucha incertidumbre frente a nuevos escensarios de riesgo que se puedan presentar. Como sucede con los túneles, pues aún no ha sido definido cuando se taponarán o qué pasará con el vertedero que no fue hecho para operar continuamente".

Sin embargo, la empresa antioqueña, que espera generar energía en 2021, y las comunidades afectadas por el proyecto deberán esperar la decisión que tome la próxima semana el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo sobre el estado de las alertas para saber qué tan viable es volver a habitar esos municipios.