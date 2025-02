Sector de energía sigue en crisis por deudas y medidas inconvenientes: gremios

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen; Camilo Sánchez, presidente de Andesco; José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis; Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia, y Alejandro Castañeda, presidente de Andeg. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Este jueves, en rueda de prensa, los gremios del sector de energía (Acolgén, Andesco, Asocodis, SER Colombia y Andeg) realizaron una rueda de prensa para pedirle al Gobierno que pague las deudas pendientes y para hacer una serie de aclaraciones sobre medidas que ha tomado la CREG.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, se refirió a las mesas de trabajo que realizaron la Contraloría y la Procuraduría para hablar sobre la situación del sector de energía y los riesgos en el panorama. En ese evento participó Diego Guevara, ministro de Hacienda. Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, estaba invitado, pero no asistió, un hecho que cuestionaros los líderes gremiales. Incluso, pidieron públicamente reunirse con el jefe de la cartera para poder responder “en vivo y en directo” a las afirmaciones que ha hecho en otros espacios.

Sánchez aseguró que el mes pasado ya hubo un primer “pequeño apagón”, por lo ocurrido en Puerto Carreño (Vichada), que estuvo 24 horas sin luz por falta de recursos. Los gremios insisten en que es necesario que el Gobierno pague las deudas de los subsidios pendientes para los estratos 1, 2 y 3 y piden que las declaraciones del Ejecutivo se basen en la realidad sin “estigmatizar” al sector.

Los subsidios

Guevara anunció que el Gobierno pagará a los gremios, en promedio, $300.000 millones durante los próximos tres meses. En el primer mes, febrero, la cartera se comprometió a entregar $350.000 millones, $250.000 millones en marzo y $200.000 millones en abril.

Sánchez dijo que es una buena noticia que el Minhacienda se comprometa a entregar recursos, pero que persisten riesgos porque la situación económica de las empresas es crítica. Entre otras cosas, todavía no es claro si en estos recursos estarán incluidos los subsidios para el gas, que ya suman $800.000 millones en deudas. “No han entregado la plata de los subsidios, como dijo el ministro de Minas y Energía. Liquidaron, pero liquidar no es entregar los recursos”, afirmó Sánchez.

“La crisis continúa”, dijo José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis. A 31 de enero de 2025 la deuda total está en $7,4 billones, $2,8 billones corresponden a subsidios. La cifra representa dos años de ingresos brutos de las empresas. El Gobierno ya pagó $200.000 millones, pero, de todas formas, la deuda ha seguido creciendo. Aun con los pagos prometidos, el gremio asegura que en abril la deuda estará en $3 billones.

Los dos riesgos son que las empresas no puedan cubrir los subsidios o que no puedan cumplir con los compromisos de energía, esto último se traduciría en un apagón. Sin subsidios, en Chocó los incrementos serían de 140 %, por ejemplo, y en el Caribe habría un incremento similar. Si bien las empresas reconocen que hay que entrar a estudiar la entrega de los subsidios que llegan a población que no es vulnerable, piden que ese análisis se dé después del pago que solucionaría el problema en el corto plazo.

Los gremios piden que el proyecto de ley para que el Gobierno asuma la opción tarifaria (medida que se cayó en la ley de financiamiento) se presente con un único artículo, pero dicen que hasta ahora han identificado que la administración de Gustavo Petro quiere presentarlo dentro de la reforma tributaria, según Sánchez, para usarlo como “caballito de batalla”.

Medidas que le preocupan a las empresas

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, dijo que es posible que haya un apagón por falta de energía. “Tenemos un gran diseño de mercado y necesitamos que ese gestione y aquí ha hecho falta gestión. Tenemos una incertidumbre climática y normativa”, dijo. La líder del gremio dijo que entienden la intención de querer bajar las tarifas de energía, pero que intervenir el mercado como se está haciendo está poniendo en riesgo las inversiones, expone al país a litigios por violación de tratados internacionales y pone en riesgo la prestación del servicio.

La intervención de la bolsa es un riesgo para la prestación del servicio, según Gutiérrez. Asegura que para que bajen las tarifas, en vez de intervenir el mercado, se necesita más energía y, para eso, se necesita que los proyectos avancen.

El margen de energía en firme entre oferta y demanda muestra un déficit para 2026, lo que significa que ninguna planta podría entrar en mantenimiento. En los años siguientes la situación podría ser todavía más crítica, incluso llegando a un balance negativo. Los gremios proponen nuevas formas de contratación para que si, eventualmente, aumentan las lluvias (lo que favorece la generación en Colombia, que es principalmente hidráulica), se pueda cubrir la exposición a la bolsa de energía que tienen varias distribuidoras que no tienen contratos a largo plazo.

Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia, dijo que para atender el déficit esperado a 2026 se debe triplicar la energía en renovables. “Necesitamos agilizar la entrada de los proyectos”, agregó. Entre otras cosas, se refirió a la demora en los trámites para avanzar en las construcciones y que están afectando al sector. Las intervenciones al mercado, agregó, están afectando a las tecnologías renovables y la intervención.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, dijo que el esquema tarifario no cambia con la decisión de la CREG para intervenir la bolsa. Explica que la medida no puede cambiar las reglas de juego en el corto plazo porque ya hay unos compromisos establecidos, pero que sí cambia la formación del precio en bolsa y eso puede traducirse en demandas. “Nos comprometimos con el país a entregar confiabilidad a unos precios, pero ahora la CREG de forma arbitraria cambia los términos”, dijo.

Andeg asegura que Air-e debe $900.000 millones al mercado. Por ahora, los generadores no pueden cortar el suministro de energía a las empresas intervenidas, o sea, a Air-e, pero Castañeda sostiene que estas deudas pueden afectar a toda la cadena.

Este jueves, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) también publicó una resolución que “moderniza” el marco regulatorio del mercado mayorista de gas natural. La Comisión anunció que desde el 1° de junio de 2025, la normatividad flexibilizará las condiciones de contratación de gas entre los agentes del mercado, para garantizar un suministro confiable.

Esta normatividad cubre dos tipos de mercado, el primario, en el que el gas se vende directamente desde los productores, y el secundario, que permite la comercialización de excedentes. El objetivo, según la CREG, es “garantizar que el abastecimiento de gas en Colombia sea eficiente, priorizando el uso de gas de producción nacional, y en caso de ser necesario, complementándolo con gas importado para asegurar el suministro de todos los sectores incluso en escenarios de alta demanda”.

Sánchez destacó que es “curioso” que justo se publique esta medida, que llevan meses solicitando, el día en que se citó a una rueda de prensa sobre el tema.

