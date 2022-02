En enero fallecieron 571 personas en siniestros viales, el 55 % eran motociclistas

Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

Las últimas cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial revelaron que en enero de 2022 se registraron 571 víctimas fatales, de las cuales 314 son motociclistas, 123 peatones, 71 usuarios de vehículo y 22 ciclistas.

El 68 % de las víctimas se registraron en zonas urbanas y el 31 % en zonas rurales, los peatones y los motociclistas son quienes presentaron mayor concentración en las zonas urbanas con el 77 % y 70 % respectivamente.

Los motociclistas entre los 20 y 30 años son los más afectados en comparación con los demás actores viales, en el caso de los peatones, los más afectados fueron los adultos mayores de 70 años.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial señaló que los domingos entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana se presentó el mayor número de víctimas fatales a causa de siniestros viales, la hipótesis al respecto es que se debe a factores “como la velocidad y el consumo de alcohol”.

En los reportes de enero se evidencia que 42 motociclistas perdieron la vida por exceso de velocidad.

Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, destacó el trabajo de departamentos como Quindío (6), Cesar (4) y Norte de Santander (3) e hizo un llamado a reforzar el trabajo con las autoridades locales y departamentales de Antioquia (28), Valle del cauca (20), Meta (16) y Tolima (14) quienes registraron incremento en víctimas fatales.

“La seguridad vial es corresponsabilidad de todos, desde la ANSV reiteramos el llamado a las autoridades de los departamentos y municipios en donde se ha presentado aumento en la siniestralidad para que ejerzan mayor control y más esfuerzos de articulación para trabajar en estrategias en las que predomine el control en vía y la pedagogía, con el fin de impactar positivamente en la reducción de los siniestros y salvar vidas en las vías”.

En el país hay 7.461 conductores identificados con más de 10 siniestros viales entre 2007 y 2021, lo que indica la necesidad de fortalecer los procesos de cultura ciudadana y corresponsabilidad en las vías.

La seguridad vial de motociclistas

La recomendación de las autoridades es que los ciudadanos que adquieren por primera vez motos, o que cambian de vehículo, busquen alternativas que ofrezcan óptimas condiciones de seguridad como en sistemas de frenado. Así mismo que antes de adquirir una moto, tomen el curso, obtengan la documentación oficial y licencia y porten siempre elementos de protección como el casco y elementos reflectivos.

Si bien el 60 % del parque automotor registrado y activo en Colombia (10,1 millones) son motocicletas, lo preocupante es que las cifras de accidentes de enero no son aisladas.

En el país el año pasado 7.270 personas fallecieron en siniestros viales; de esta cifra, 4.312 vidas perdidas, casi el 60 % del total, fueron de usuarios de motos. Datos recopilados por el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial muestran una realidad cruda: entre enero de 2011 y diciembre de 2021, más de 33.000 usuarios de moto perdieron la vida en las vías del país.

Para Carolina Álvarez, coordinadora de Infraestructura de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, se ha “satanizado” el comportamiento de los usuarios de motos, pero verlos como el problema desconoce la necesidad de tomar acciones más allá de la pedagogía (que también es importante).

Los expertos destacan la necesidad de que las autoridades competentes deben actuar, trabajar en la gestión de velocidad, revisar la infraestructura y garantizar que se cumpla lo que ya está establecido.

Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, recordó que en los últimos años se han publicado dos resoluciones sobre el casco para los usuarios de motos, la primera sobre la calidad del casco (enfocada en la industria) y la segunda sobre su uso adecuado.

“Utilizar el casco de manera correcta puede reducir hasta en un 39 % la mortalidad por golpe en la cabeza y hasta un 72 % las lesiones graves. El uso correcto implica: primero, que la cabeza debe estar completamente inmersa dentro del casco, debe estar bien abrochado (sin correas ni broches partidos); segundo, que el celular no puede ir dentro del casco, no solo por la distracción, sino porque, si cabe este elemento, el casco no es de la talla correcta; tercero, en los cascos abatibles la parte frontal debe estar sellada”, explicó Lota.

Y agregó que están desarrollando reglamentos técnicos para frenos y llantas, que están surtiendo el proceso exigido en la normatividad. En 2019 una resolución donde se les exige a quienes venden motocicletas informar la tenencia de frenos ABS (sistema antibloqueo de frenos) y encendido automático de luces. Del mismo modo, según Lota, pronto saldrán dos nuevos esquemas para el proceso de licenciamiento.

La agencia, además, invita a los usuarios de motos a revisar la guía de protección al motociclista que contiene información vital para los usuarios de motos.

