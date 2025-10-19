Senador Lindsey Graham aseguró que Estados Unidos impondrá aranceles a Colombia

Lindsey Graham, senador estadounidense. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El senador estadounidense Lindsey Graham, del Partido Republicano, dijo en X que el presidente Donald Trump le informó que golpeará a Colombia “donde más le duele: en el bolsillo”.

Agregó que este domingo o el lunes se anunciarán aranceles importantes contra el país.

Had a very good discussion with President Trump today about his commitment to go after those Countries who support drug trafficking against our great Nation.



President Trump is tougher than any President in our History, and he informed me that he is going to be hitting… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 19, 2025

Al respecto, María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de Amcham Colombia-Cámara de Comercio Colombo Americana y presidenta de Aliadas (alianza de asociaciones y gremios de Colombia), respondió que el golpe al bolsillo no afecta a un presidente, sino a los trabajadores, agricultores y pequeñas empresas, y también repercute en empresas y consumidores de Estados Unidos.

Le recomendamos: Sector financiero debe aportar más”: minhacienda reveló detalles de la reforma tributaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas”. Agregó que a partir de este domingo, su gobierno suspendería todos los pagos, subsidios o cualquier otra forma de ayuda a Colombia, al considerar que el país no ha cumplido con su papel en la lucha contra el narcotráfico.

Al respecto, el presidente Petro dijo que Trump es “grosero e ignorante con Colombia”. Y agregó: “Yo no hago bussines, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”.

Este domingo líderes de gremios económicos reaccionaron a la nueva crisis entre Colombia y Estados Unidos, pidieron retomar los canales diplomáticos y advirtieron que puede haber consecuencias económicas.

En enero de este año, en medio de una confrontación entre los mandatarios, Trump anunció aranceles de 25 % que en una semana llegarían al 50 %. Posteriormente, gracias a los canales diplomáticos, la medida se eliminó. Actualmente Colombia tiene el arancel general de 10 % impuesto por Estados Unidos.

Lacouture dijo que la diplomacia es el mejor camino y advirtió que no se pueden tomar a la ligera las implicaciones del mensaje de Estados Unidos, porque sus efectos pueden golpear la economía, el empleo y los programas sociales.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) publicó un comunicado en el que hizo un llamado al Gobierno para que retome la conversación a través de los canales oficiales.

“Las relaciones de Colombia con otros países, muy especialmente con Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado por más de 200 años, deben tratarse con rigor a través de los canales diplomáticos. Especialmente en momentos en los cuales existan potenciales crisis”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.