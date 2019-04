Mejorar índices de puntualidad, entre los retos de próximo líder de Avianca, según CEO saliente

Redacción Economía.

Tras dar a conocer su retiro de la presidencia de Avianca Holdings, Hernán Rincón se refirió a los retos que debe asumir el nuevo CEO en cuanto a posición financiera de la compañía y prestación del servicio a los usuarios, especialmente en lo relacionado con los índices de puntualidad, donde ocupan el cuarto lugar en cumplimiento de itinerario según el informe más reciente de la Aeronáutica Civil correspondiente a enero de 2019.

En entrevista con El Espectador, el presidente de la aerolínea más grande del país y segunda de la región entregó un balance después de tres años de gestión y dio detalles de la decisión que anunció oficialmente a la junta directiva ayer, 24 de abril.

¿Cuáles son las razones de su renuncia y hace cuánto había tomado la decisión?

Desde mi llegada a Avianca he buscado liderar el proceso de transformación de la aerolínea para llevarla a ser una de clase mundial. Para ello, el uso de la tecnología y la consecución de alianzas estratégicas que nos permitieran volar más alto fue uno de los motores claves para lograr esta misión. Hoy puedo decir con orgullo que esa tarea se cumplió y que las bases para los próximos 100 años, que le permitirán a Avianca seguir creciendo de manera sostenible y rentable, han sido establecidas.

¿El proceso de transformación y la alianza con United requerían de su retiro, fue algún punto del acuerdo?

No. La decisión de retirarme es una decisión personal y la hago consiente de la labor cumplida. El acuerdo con United fue uno de los hitos alcanzados en mi paso por la compañía y de los que siento mayor orgullo puesto que permitirá conectar a todo el continente americano de una manera que no se había hecho hasta ahora en la industria.

¿Cómo queda la compañía tras su salida y cómo espera que le vaya este año?

La aerolínea se recuperó en su totalidad de los efectos del cese ilegal de actividades de los pilotos de la Asociacion Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) desde octubre de 2018, cuando implementó un nuevo itinerario en el que adelantaba su operación para volar en horarios más descongestionados, se retomaba la operación de los vuelos que venían siendo servidos por WetLease y se recuperaban los itinerarios que se habían tenido que cancelar por el cese.

En este momento, la compañía se encuentra en un proceso de transformación para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo al migrar de un modelo de crecimiento acelerado a uno de rentabilidad y liquidez, que incluye múltiples frentes de trabajo tales como: concentrarse en los negocios de pasajeros, carga y lealtad; racionalizar la flota incluyendo la renegociación de la orden con Airbus; priorizar los planes de inversión y vender los activos no estratégicos.

Tengo la certeza que Avianca va a fortalecer su posición financiera para beneficio de los clientes y accionistas a través de la implementación del ambicioso esquema de transformación, con el cual se podrá mejorar los índices de puntualidad y consolidarse como la aerolínea preferida de los viajeros para conectarse desde América Latina con el mundo, debido a la calidad y atributos de su servicio que no ofrece ninguna otra aerolínea en Colombia.

¿En qué va el proceso de desinversiones de Avianca enmarcado en transformación?

La venta de activos non-core también es parte del plan de transformación corporativa de la compañía. Esta venta va en buen camino, ya se ha logrado vender la participación en Getcom (50%) y CAE (50%) y de esta manera se continuará en conversaciones para concretar la venta del otro paquete de activos. Esta semana anunciamos la firma del acuerdo de venta de las acciones de Avianca Holdings de Sansa y La Costeña.

¿Qué tan adelantada está esa desinversión y cuándo debería terminar?

Como comentaba se ha logrado vender la participación en Getcom y CAE y se anunció acuerdo de venta de Sansa y la Costeña. Las demás que se anunciaron están en proceso. Cuando sean un hecho se le informará al mercado.

¿De qué firmas han recibido ofertas y cuáles les interesan?

Una vez se concreten los negocios con los compradores se informará oportunamente al mercado.

¿Cómo queda Avianca en términos de deudas? ¿La situación sigue siendo preocupante o ya se solventó?

Uno de los pilares del plan de transformación de Avianca es el ajuste de flota, para realmente tener la cantidad de aviones que la aerolínea necesita para operar una red de rutas que responda a las necesidades de los viajeros. La financiación de flota es uno de los que más peso trae en términos de deuda por el valor en sí de cada aeronave. Por ello, la reciente renegociación con Airbus es saludable para las finanzas del Holding porque le permite cancelar 17 aviones y posponer la incorporación de 35 unidades de avión; esto le generará a la compañía una reducción de sus compromisos financieros por $2.600 millones y le permitirá preservar recursos de caja por $350 millones para el periodo 2020-2022.

¿Cuáles son los retos que quedaron pendientes y qué debe asumir con prioridad el próximo presidente?

El mayor reto es darle continuidad al plan de transformación corporativo y a través de éste seguir mejorando los índices de puntualidad y servicio al cliente mientras se fortalece la posición financiera de Avianca para beneficio de sus accionistas y clientes.

¿Cuál diría que fue su mayor logro?

Liderar el proceso de transformación de Avianca en diferentes frentes: la alianza estratégica y comercial con United Airlines y Copa Airlines, la digitalización de Avianca en pro de la experiencia del viajero, el fortalecimiento del Gobierno Corporativo, la unificación de la marca Avianca, la creación de la aerolínea regional enfocada en servir de manera especializada las regiones de Colombia y enfrentar en 2017 el cese ilegal de actividades de pilotos que fue el más largo en la historia de la aviación comercial. Además, recientemente presentamos un ambicioso plan de transformación corporativa que busca consolidar a la compañía en aras de potencializar su liquidez y rentabilidad.

Me voy con la satisfacción que hemos sentado las bases para el éxito de la compañía en los próximos 100 años.

¿Cuáles serán sus próximos proyectos? ¿Seguirá en la industria de la aviación?

Me dedicaré a asuntos personales a los que no he tenido la oportunidad de dedicarle el tiempo suficiente por compromisos laborales. Me dedicaré a mi familia. Viajaré por el mundo, pero como turista y no como ejecutivo. Estudiaré lo que siempre me ha apasionado como la astronomía, retomaré la guitarra y seguiré participando activamente en ciertas actividades de caridad con las que siempre he tenido vínculo. Por lo pronto, no hay novedades laborales que comunicar.