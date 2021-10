La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la constructora Escalar, la sociedad Peñas Blancas S.A. en liquidación y la empresa Granitos y Mármoles S.A.S. porque, al parecer, no garantizaron la seguridad de la fachada de la estructura.

En un nuevo round por la pelea de la fachada del exclusivo edificio Peñas Blancas en Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la constructora Escalar, la sociedad Peñas Blancas S.A. en liquidación y la empresa Granitos y Mármoles S.A.S. porque, al parecer, no garantizaron la seguridad de la fachada de la estructura. (La pelea por la fachada del exclusivo edificio Peñas Blancas)

La entidad les ordenó instalar avisos de seguridad, demarcar y aislar todas las zonas afectadas del edificio, e implementar medidas de seguridad necesarias para impedir la caída de material de la fachada sobre las personas, animales o bienes que se ubican en la copropiedad, en un término máximo de 15 días. (“La fachada no tiene riesgo de colapso”: abogado sobre edificio Peñas Blancas)

Así mismo, ordenó identificar y retirar todas las baldosas de la fachada del edificio que presenten peligro de desprendimiento, en un término máximo de 30 días. “El incumplimiento de las órdenes dada por la SIC daría lugar a la imposición de multas sucesivas a los constructores por 1.000 millones de pesos, aproximadamente, por cada incumplimiento”, afirmó la entidad.

La disputa por la fachada, cuyo arreglo se calcula en más de $10.000 millones, llegó por primera vez a la SIC en mayo de 2018. De un lado, los copropietarios de Peñas Blancas aseguran que la constructora es la responsable de unos defectos en la fachada y debe asumir los costos de su reparación. Por el contrario, la constructora Escalar afirma que los copropietarios tienen que sacar de sus bolsillos para pagar esos deterioros, porque son ellos los que han descuidado la estructura y no han velado por su mantenimiento.

Las posiciones enfrentadas llevaron el caso a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que en otra oportunidad se había negado a revisar una acción por haberse pasado el tiempo para reclamar; el Tribunal Superior de Bogotá y la Secretaría del Hábitat de la capital.

Juan Manuel González Garavito, socio fundador de la firma de abogados Pinilla González Prieto (PGP) y apoderado de la sociedad Peñas Blancas en esta disputa judicial, ha asegurado por el contrario que la fachada del edificio no tiene ningún riesgo de colapso, ni una amenaza de ruina. “Todos (los peritajes presentados en los procesos) terminaron señalando que había faltado el mantenimiento a esos materiales de fachada, que no constituían elementos de carácter estructural, y que el edificio no tenía fallas estructurales ni amenazaba ruina de ninguna manera”, concluyó el abogado González.