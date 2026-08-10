Sismo de 7,4 deja cierres en vías y aeropuertos: así está la infraestructura

Otro túnel que fue cerrado preventivamente fue el Sumapaz, en la vía concesionada a Girardot. Foto: Vía Sumapaz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sismo de magnitud 7,4 que se registró este lunes 10 de agosto en Colombia provocó afectaciones en distintos corredores viales y mantiene suspendidas las operaciones aéreas comerciales en cinco aeropuertos mientras las autoridades verifican las condiciones de la infraestructura.

El movimiento, registrado a las 7:34 a. m., tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano, y fue sentido en buena parte del país. Las primeras inspecciones se concentran principalmente en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

En la red vial nacional, el Instituto Nacional de Vías (Invías) mantiene atención en 13 puntos afectados, concentrados en corredores de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda.

En Quindío, el cruce de La Línea se encuentra habilitado, aunque con restricciones de movilidad y paso a un carril en algunos sectores. Invías pidió a los usuarios transitar con precaución y atender la señalización.

En la vía Armenia-Montenegro-Alcalá, hay un carril habilitado en el PR 4, donde se registró caída de material vegetal. El PR 5, por su parte, continúa en atención debido a un deslizamiento traslacional.

En la vía Cartago-Alcalá, en el PR 1, se mantiene una afectación total por un deslizamiento.

En el corredor Puente La Libertad-Fresno, entre Caldas y Tolima, el PR 36 permanece con afectación total y continúa en atención. Los PR 47, 43 y 33 cuentan con un carril habilitado después de haber registrado afectaciones totales.

En Valle del Cauca, la vía Cali-Cruce Ruta 40 (Loboguerrero), en Dagua, continúa con cierre total en el PR 55 debido al desprendimiento de rocas del talud superior sobre la calzada.

En la vía Cauyá-La Felisa, en Quinchía, la movilidad ya está habilitada totalmente en el PR 17, donde se había registrado un deslizamiento traslacional.

En Risaralda, la vía Santa Cecilia-Asia, en Pueblo Rico, mantiene afectación total en el PR 21 por un deslizamiento traslacional y continúa en atención.

🛣️ ¿Qué pasó en las vías concesionadas?

La situación también alcanzó a corredores concesionados. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) desplegó equipos técnicos para revisar las carreteras y verificar sus condiciones de operación.

En este cuadro le contamos, por si tiene poco tiempo:

Proyecto Estado IP Accesos Norte a Bogotá ✅ Sin novedades IP Tercer Carril Bogotá-Girardot ✅ Inspeccionado / túnel Sumapaz habilitado IP Chirajara-Fundadores ✅ Inspeccionado / movilidad restablecida IP GICA ⚠️ Cierre preventivo en segunda calzada Ibagué-Cajamarca; otros puntos habilitados Autopista al Mar 2 ✅ Inspeccionado / movilidad restablecida Santana-Mocoa-Neiva ✅ Sin afectaciones, incluido Pericongo Nueva Malla Vial Valle / Cali-Palmira 🟡 Daños leves preliminares en puentes peatonales, por confirmar

En el corredor Girardot-Ibagué-Cajamarca, la APP GICA informó que la vía Armenia-Ibagué se encuentra habilitada en los puntos PR 54+800 y PR 76+950, donde inicialmente se habían reportado caídas de material.

En la segunda calzada Ibagué-Cajamarca, sin embargo, permanece un cierre total preventivo en el K10+750, a la altura de la intersección Los Oslos, por caída de material.

En la variante de Gualanday, en el PR 1+420 de la Ruta 40TLD, hay paso a un carril en sentido Bogotá-Ibagué debido a un siniestro vial tipo choque. Este hecho corresponde a una novedad de tránsito y no a una afectación reportada por el sismo. El túnel de Gualanday no presenta novedades, confirmó la concesión a este diario.

Otro de los corredores inspeccionados fue el Santana-Mocoa-Neiva, a cargo de la Concesionaria Ruta al Sur. La empresa confirmó a El Espectador que no se registraron afectaciones en el corredor tras el sismo, incluido el sector de Pericongo, uno de los puntos críticos de esta vía, que también fue revisado.

En el proyecto 5G Cali-Palmira, a cargo de Rutas del Valle, se reportaron preliminarmente “daños leves” en algunos puentes peatonales. La concesionaria indicó que el reporte todavía debe ser confirmado.

En la vía Bogotá-Villavicencio, la concesión del proyecto IP Chirajara-Fundadores realizó inicialmente un cierre preventivo como parte de su plan de contingencia. La infraestructura fue inspeccionada y la movilidad fue restablecida después de comprobar sus condiciones de seguridad.

En el proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot también se realizaron cierres preventivos del túnel Sumapaz y del puente Mariano Ospina. La Concesión Vía Sumapaz informó que, tras la inspección, el túnel no presentó afectaciones y fue habilitado nuevamente. El resto del corredor no presentaba novedades en el reporte entregado por la ANI.

En el proyecto Mar 2, en el Urabá antioqueño, la variante de Fuemia fue cerrada preventivamente durante aproximadamente una hora mientras se inspeccionaba el talud ubicado en el PR 10+400 de la Ruta Nacional 6202. La movilidad fue restablecida después de la revisión y se había dispuesto como alternativa la antigua vía a Dabeiba.

En Accesos Norte Bogotá, las unidades de operación revisaron el perímetro concesionado y no encontraron novedades en la infraestructura. Las calzadas permanecen despejadas y el tránsito opera con normalidad.

La ANI señaló que los demás proyectos concesionados no presentan afectaciones reportadas hasta el momento y que las inspecciones y el monitoreo continúan como parte de los protocolos establecidos para atender eventos sísmicos.

✈️ Aeropuertos suspendieron operaciones

El panorama también cambió en el transporte aéreo. En su reporte más reciente, la Aeronáutica Civil informó que permanecen suspendidas las operaciones aéreas comerciales en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura.

En estas terminales únicamente se están registrando vuelos de carácter médico o de aviación de Estado mientras avanzan las verificaciones de la infraestructura. Aerocivil señaló que sus equipos evalúan los daños para mitigar riesgos posteriores y que informará cuando puedan reactivarse los servicios de tránsito aéreo.

La entidad recomendó a los pasajeros con vuelos programados consultar sus canales oficiales y mantener comunicación directa con las aerolíneas para conocer posibles cambios en sus itinerarios.

La ANI, por su parte, informó que sus equipos revisaron los 14 aeropuertos concesionados del país. Según los primeros reportes recibidos por la entidad, ninguno presenta daños críticos ni se han reportado heridos de gravedad en estas terminales. Los pasajeros fueron evacuados sin contratiempos.

En los aeropuertos administrados por Airplan, que incluyen las terminales de Quibdó, Medellín y Rionegro, se reportaron inconvenientes en algunos acabados, entre ellos cielos, fisuras y vidrios rotos. En el aeropuerto El Caraño, de Quibdó, también se identificaron problemas en la red contra incendios.

La ANI señaló que, una vez se cuente con el diagnóstico estructural, se determinará si es posible reiniciar la operación de las terminales que permanecen cerradas.

En Pereira, además, se conocieron reportes de afectaciones en el aeropuerto Matecaña. El alcalde de la ciudad señaló que el terminal presentaba daños y que tres personas habrían muerto allí. La información sobre las condiciones específicas de la infraestructura aeroportuaria continúa en verificación por parte de las autoridades.

🚂 La red férrea y los puertos también están bajo revisión

La ANI informó que, por ahora, la red férrea del país no presenta daños graves. El principal reporte corresponde a la caída de un muro en la estación La Cumbre, en Valle del Cauca.

La entidad señaló que continúa con la revisión de los corredores ferroviarios activos para verificar que la operación de carga y pasajeros pueda mantenerse.

En las zonas portuarias de Cartagena, Tumaco, Urabá y el Golfo de Morrosquillo tampoco se reportaban, hasta el momento, daños graves, afectaciones en la infraestructura ni suspensión de las operaciones.

🚆 Metro de Medellín también fue cerrado

En Medellín, el Metro suspendió temporalmente la operación de las líneas A y B y de los metrocables para realizar inspecciones en estaciones, viaductos y demás infraestructura del sistema.

La empresa señaló que personal técnico estaba evaluando las condiciones de las estructuras antes de determinar el restablecimiento del servicio.

Recuerde seguir el en vivo: Temblor en Colombia hoy EN VIVO: se reportan 21 muertos en Manizales y Pereira

En el resto del país, Invías mantiene recorridos de inspección en la Red Vial Nacional, mientras los concesionarios continúan verificando sus corredores.

Por ahora, el balance muestra afectaciones puntuales en carreteras y aeropuertos, pero también varios cierres preventivos que ya fueron levantados después de las inspecciones.

En las vías nacionales, algunos puntos permanecen con afectación total mientras avanzan las labores de remoción y otros ya tienen paso parcial o fueron completamente habilitados.

La situación continúa en verificación y el estado de las vías, aeropuertos y demás infraestructura de transporte puede cambiar conforme las autoridades y los concesionarios concluyan las evaluaciones.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.