Sistemas de Colpensiones siguen con fallas a siete días del cierre de la ventana de traslado

Pensiones. Foto: Katerine González Clavijo

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Las plataformas digitales de Colpensiones vuelven a presentar fallas e indisponibilidad, esta vez a menos de ocho días de que venza, este 16 de julio, el plazo máximo de la ventana de traslado pensional. Así lo advirtió Asofondos, el gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones.

Los problemas en las plataformas de Colpensiones no son nuevos: la entidad suspendió todos sus servicios entre el 27 de junio y el 3 de julio por una migración de su infraestructura digital. Aunque anunció su restablecimiento, usuarios siguen reportando dificultades para completar trámites en línea.

¿En qué consiste la oportunidad de traslado?

La Oportunidad de Traslado es una excepción creada por la reforma pensional de 2024 que les permite a ciertos trabajadores cambiarse de régimen pensional: pueden ir del Régimen de Prima Media (RPM), es decir Colpensiones, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que agrupa a los fondos privados Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, o al contrario, de un fondo privado a Colpensiones. El plazo vence el 16 de julio de 2026 y no habrá excepciones ni prórrogas.

En contexto: Últimos días para usar la ventana de traslado pensional: haga el test y aprenda cómo hacerlo

A corte del 1 de julio, según Asofondos, se habían completado 157.990 traslados y registrado más de 272.000 solicitudes de Doble Asesoría.

Por su parte, Colpensiones reportó, con corte al 31 de mayo, 149.745 solicitudes de traslado radicadas, de las cuales 137.398 terminaron en traslados hacia esa entidad y 8.070 hacia fondos privados.

La intermitencia del sistema de Colpensiones resulta especialmente problemática en esta recta final, pues varios trámites dependen de la disponibilidad de esa plataforma, como la solicitud de la doble asesoría.

Asofondos recomendó a los afiliados habilitados no esperar hasta el último momento para radicar su solicitud, si les es conveniente hacerlo.

¿A quiénes les aplica la ventana de traslado?

Aplica para mujeres mayores de 47 años y hombres mayores de 52 años que, al 30 de junio de 2025, tuvieran cotizadas al menos 750 semanas si son mujeres, o 900 semanas si son hombres.

Quienes no cumplan esa edad o ese número de semanas cotizadas pueden trasladarse entre regímenes con las reglas ordinarias de la Ley 100, sin necesidad de usar esta ventana.

Hay una aclaración importante: si el afiliado ya cumplió la edad de pensión (57 años si es mujer, 62 años si es hombre) pero todavía no se ha pensionado, también puede usar esta ventana.

¿Cómo tramitar el traslado antes del 16 de julio?

El proceso tiene tres pasos.

El primero es solicitar la doble asesoría: el afiliado debe comunicarse con su administradora actual, ya sea Colpensiones o su fondo privado, e indicar que quiere iniciar este trámite. Es gratuita y no requiere intermediarios.

El segundo es escuchar a las dos partes: agendar una cita con la administradora a la que quiere pasarse, para que le explique qué beneficios tendría allí. Solo después de cumplir este paso puede proceder con el traslado.

El tercero es radicar la solicitud de traslado antes del 16 de julio de 2026, si esa es su decisión. Puede hacerlo en línea o presencialmente ante la administradora a la que quiere irse.

¿Qué pasa después del 16 de julio?

Para quienes estén a menos de 10 años de la edad de pensión, esta ventana no volverá a abrirse. Si en el futuro quieren trasladarse entre regímenes, deberán acudir a un juez de la República para lograrlo por orden judicial.

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