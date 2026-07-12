Solo el 28 % de las empresas logra convertir la tecnología en transformación

Las empresas con mejores resultados no se limitan a invertir en tecnología. Su enfoque va más allá, pues adoptan una estrategia integral que también involucra el talento humano. Foto: cottonbro studio / pexels

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La transformación digital se ha convertido en una prioridad empresarial. Muestra de ello es el creciente interés que despierta este tema entre los colombianos: según Google Trends, las búsquedas sobre “transformación digital” pasaron de un índice de apenas 5 en 2016 a alcanzar su máximo histórico (100) en 2025.

Sin embargo, no siempre existe claridad sobre lo que realmente significa. Para IBM, la transformación digital es el proceso mediante el cual una empresa incorpora nuevas tecnologías para cambiar la forma en que trabaja, mejorar sus procesos, desarrollar nuevos productos o servicios y responder de manera más efectiva a las necesidades de sus clientes. Esta definición deja claro que la transformación digital no consiste únicamente en adoptar herramientas, sino en transformar el negocio.

Esto último es clave, pues firmas de consultoría como McKinsey han encontrado que, si bien las empresas alrededor del mundo han realizado cambios tecnológicos de manera masiva en los últimos años, estas han obtenido mucho menos valor de lo esperado.

Según sus estudios, el 89 % de las grandes compañías ya tienen en marcha procesos de transformación digital e implementación de inteligencia artificial (IA). Sin embargo, solo han conseguido el 31 % del aumento de ingresos que esperaban y el 25 % de los ahorros en costos que habían proyectado.

La diferencia, explica la firma, radica en que las empresas con mejores resultados no se limitan a invertir en tecnología. Su enfoque va más allá, pues adoptan una estrategia integral que también involucra el talento humano, el modelo de negocio y la gestión de los datos. Con esto apuntan a un impacto transversal, ya que fortalecen aspectos que van desde la confianza de los clientes hasta la gestión operativa.

La transformación en Colombia

La consultora EY ofrece un panorama más enfocado en Colombia. Sus encuestas revelan que, en el país, existe un amplio interés en esta materia. Por ejemplo, el 86 % de los empresarios afirma que la IA será determinante para el futuro de su negocio; la misma proporción ubica la ciberseguridad entre las tres principales prioridades de su organización y considera que la productividad debe estar impulsada por la tecnología.

Sus cifras también revelan que la IA ya goza de una amplia adopción en Colombia, pues el 92 % de los trabajadores ya utiliza esta tecnología en su trabajo y el 34 % afirma hacerlo todos los días. Según EY, ese uso de la IA les permite ahorrar, en promedio, ocho horas de trabajo a la semana.

No obstante, el desafío que se observa a nivel mundial también se refleja en el panorama local. Solo el 28 % de las organizaciones está logrando convertir el uso de estas tecnologías en una verdadera transformación de sus negocios. Al mismo tiempo, el 58 % de los trabajadores asegura que su carga laboral aumentó durante el último año, pese a la adopción de la inteligencia artificial.

BBVA Colombia es uno de los ejemplos de compañías que están adelantando procesos de transformación digital. En entrevista con El Espectador, la vicepresidenta de Ingeniería de la entidad, Katherine Duque, señala que el principal beneficio que han experimentado ha sido el uso de los datos, la automatización y la adopción de la IA para anticiparse a las necesidades del cliente, mejorar la eficiencia operativa, personalizar los productos y tomar decisiones más rápidas y precisas.

Para Duque, el impacto de estas nuevas tecnologías no debe verse únicamente como una sustitución de tareas en la que las máquinas reemplazan a las personas, sino como una evolución de las capacidades de los trabajadores.

“Muchas actividades operativas y repetitivas se automatizan, pero al mismo tiempo surgen nuevos roles en analítica, IA, ciberseguridad, arquitectura cloud, gobierno de datos, experiencia digital y gestión de producto. El gran reto es la reconversión del talento: formar a los equipos para trabajar con nuevas herramientas y moverlos hacia tareas de mayor valor”, señala.

De cara a los usuarios, la transformación digital promete mejoras significativas en la forma en que interactúan con las empresas. Gracias al uso de tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica de datos y la automatización, las organizaciones pueden ofrecer servicios más personalizados, ágiles y proactivos. Al mismo tiempo, se reducen las barreras de acceso, ya que la relación entre empresas y consumidores deja de depender exclusivamente de una oficina física o de pagos en efectivo, facilitando el acceso a productos y servicios desde cualquier lugar y en cualquier momento.

La gran conclusión de las fuentes consultadas es que la innovación tecnológica, por sí sola, no garantiza mejores resultados. El verdadero cambio ocurre cuando las organizaciones combinan esas capacidades con liderazgo, talento y una cultura abierta a la innovación. En últimas, el éxito no depende del tamaño de la empresa ni de la cantidad de herramientas que adopte, sino de su capacidad para convertirlas en soluciones que generen valor.

Foro de transformación digital

Foros El Espectador y Rotorr - Motor de Innovación, lo invitan a participar en el Foro Transformación Digital y Tecnología, un espacio en el que se analizarán las tendencias, los retos y las estrategias que están impulsando la innovación y la competitividad de las empresas.

El evento se realizará el 16 de julio, a las 8:30 de la mañana, en Salvio 93 (carrera 12 #93-75). Participarán expertos de Google, Fedesoft, Rotorr - Motor de Innovación y Autogermana, entre otros. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de este enlace.

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