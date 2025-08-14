Nuevos subsidios para vivienda usada: quiénes pueden acceder y lo que debe saber

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Minvivienda amplió las opciones para que la población vulnerable acceda a subsidios de vivienda en Colombia.

Hasta ahora, los subsidios solo aplicaban para las Viviendas de Interés Social (VIS) nuevas, tanto los del gobierno, a través de Fonvivienda, como los que entregan las Cajas de Compensación Familiar.

Ahora, un decreto del Ministerio de Vivienda incluyó las viviendas usadas, específicamente, para la población víctima del conflicto, población en proceso de reincorporación, madres comunitarias, recicladores de oficio. La medida también permite usar los subsidios en aquellas zonas donde no ha llegado la oferta de VIS nueva, en departamentos apartados, zonas fronterizas de difícil acceso, o donde no sea suficiente la oferta para cubrir la demanda, de acuerdo con la reglamentación que definirá la cartera.

“El financiamiento de vivienda de interés social usada permite una mayor participación por parte de población vulnerable y de bajos ingresos en su adquisición, debido a que los precios de dichas viviendas pueden estar dentro del límite establecido en las normas que regulen la materia para la vivienda de interés social, permitiendo ampliar la oferta de vivienda disponible para estos hogares”, dice el decreto.

El valor de la vivienda en la que se aplicarán los subsidios no podrá ser superior al valor máximo de la vivienda de interés social (135 salarios mínimos, este año el tope está en $213 millones).

El decreto también incluye medidas para la construcción en sitio propio, el mejoramiento de vivienda y el arrendamiento con opción de compra.

Los requisitos

De acuerdo con el decreto, para acceder a los subsidios para adquirir vivienda usada se deben cumplir estas condiciones:

Víctima del conflicto armado incluido en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

En proceso de reincorporación que se encuentre activo en las bases de datos a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Madre comunitaria vinculada a los programas de hogares comunitarios de Bienestar, Famis y Madres Sustitutas, certificada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Reciclador de oficio que se encuentre registrado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como miembro de una organización de recicladores de oficio o en el sistema de información que determine el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para tal fin.

También aplicará el subsidio para la adquisición de vivienda usada en zonas donde la oferta de vivienda de interés social nueva no sea suficiente para cubrir la demanda.

