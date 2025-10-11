Superservicios inspeccionó a la empresa operadora de energía XM: ¿por qué?

Imagen de referencia. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) informó que realizó una inspección a XM, empresa que se encarga de la operación del mercado eléctrico del país.

Esta inspección fue hecha en el marco de la evaluación integral que adelanta la institución para garantizar tarifas justas para todos los usuarios.

“Hacemos un seguimiento permanente a los mercados de energía para asegurar que el sistema funcione con equidad y transparencia. La Superservicios trabaja para que las decisiones del mercado beneficien a los colombianos”, afirmó Felipe Durán, el superintendente.

La visita fue el 9 de octubre para la empresa responsable de coordinar en tiempo real el sistema interconectado nacional y administrar las transacciones del mercado de energía mayorista. El superintendente se reunió con el equipo directivo y técnico de XM para analizar el comportamiento reciente del mercado, las tarifas y las condiciones en las que se está generando y repartiendo la energía en el país.

Además, el encuentro buscó fortalecer la vigilancia sobre la cadena de suministro energético, con el fin de verificar que las decisiones tanto operativas como comerciales se reflejen en tarifas justas y claras para los usuarios.

Por otro lado, el superintendente Durán participó en la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento (Cacsse), donde se revisó el avance del mantenimiento programado a la planta de regasificación SPEC, ubicada en Cartagena que inició este 10 de octubre y finalizará el 14 de octubre.

Superservicios advierte que esta inspección se hizo con la intención de evitar cobros injustificados en las facturas de energía y que las decisiones del mercado representen beneficios reales para los hogares colombianos.

