Tailandia sería uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos

Más fabricantes chinos de vehículos eléctricos están considerando a Tailandia como una base de fabricación y distribución para las economías vecinas, según la Cámara de Comercio de Tailandia y China.

Las perspectivas están respaldadas por los recientes incentivos de inversión en el reino para los fabricantes de automóviles chinos, y las inversiones están llegando a raudales, dijo el domingo el presidente de la cámara, Narongsak Putthapornmongkol.

Hozon New Energy Automobile Co. de China comenzará la producción en Tailandia para vender al sudeste asiático en 2024, convirtiéndose en el último fabricante de vehículos eléctricos en come una cadena de suministro en el principal centro de fabricación de automóviles de la región.

Chongqing Changan Automobile y GAC Aion también han anunciado planes para invertir un total de 16.200 millones de baht (470 millones de dólares) en instalaciones de producción de vehículos eléctricos en el país. Great Wall Motor y BYD Co. ya han establecido plantas de producción en la provincia oriental de Rayong.

“EV es la industria más pionera en este momento, como se ve a través de las inversiones de MG, Great Wall Motor y BYD”, dijo Narongsak.

La cámara está organizando la 16ª Conferencia Mundial de Empresarios Chinos en Bangkok del 24 al 26 de junio. Asisten unos 4.000 empresarios de 50 países. Li Chuyuan, presidente de Guangzhou Pharmaceutical Holdings, y Hui Yuan, presidente de Xiao i Corporation se encuentran entre los destacados empresarios chinos que participan en el evento.

Tailandia vio solicitudes de inversión extranjera más del doble a 155.300 millones de baht en los tres meses hasta marzo desde hace un año, lideradas por empresas de Corea del Sur, Singapur y China, según la Junta de Inversiones de la nación.

Las empresas chinas buscaron invertir 25 mil millones de baht durante el período, un 87% más que hace un año, en industrias como la producción de baterías, electrónica, petroquímica y celdas solares, según mostraron los datos.

WHA Corp., el desarrollador de polígonos industriales más grande de Tailandia, espera un repunte en los inversores chinos con la demanda proveniente de empresas que establecen unidades para fabricar vehículos eléctricos, piezas de automóviles y productos electrónicos, según el director ejecutivo Jareeporn Jarukornsakul.

Una coalición de partidos tailandeses a favor de la democracia liderada por el progresista Partido Move Forward, que busca formar un nuevo gobierno tras arrasar en las elecciones del 14 de mayo, planea aumentar los salarios mínimos en línea con la inflación y el crecimiento económico.

