Tarifas de peajes a cargo de la ANI subirán el próximo 16 de enero: conozca los detalles

La Agencia Nacional de Infraestructura informó cuáles son los peajes a su cargo que aumentarán por encima de la inflación.

Redacción Economía
10 de enero de 2026 - 06:42 p. m.
Los peajes subirán 5,1 % en 2026.
Foto: ANI
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que las tarifas de los 117 peajes que están a su cargo se actualizarán a partir del 16 de enero.

Los peajes subirán con la inflación de 2025, que fue de 5,10 %, según informó el pasado jueves el DANE. El decreto de aumento se conocerá en los próximos días.

Las estaciones de peaje a cargo del Invías también actualizan las tarifas cada año con la inflación.

Lea también: Lo que dice la inflación de 2025 sobre el futuro de los precios y las tasas de interés

En algunas estaciones de peaje los precios ya se actualizaron, teniendo en cuenta lo establecido en los contratos. Estos son los peajes que tienen fechas diferentes.

Aumentos adicionales en los peajes

Además del incremento general, 15 peajes tendrán un incremento complementario en el marco del proceso de normalización de las tarifas (Decreto 050), teniendo en cuenta que en 2023 el Gobierno congeló los incrementos.

En estos casos, la actualización tarifaria corresponderá a la suma del índice de Precios al Consumidor (IPC) y el porcentaje definido en las resoluciones expedidas por Ministerio de Transporte para cada caso.

La ANI informó que hay dos peajes que aumentarán con el IPC más un porcentaje gradual, por la entrega de unidades funcionales establecidas en los contratos de concesión.

Para mantener las tarifas diferenciales otorgadas para los vehículos de servicio de transporte público y privado, en el proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar los peajes tendrán un incremento del 2 % adicional al IPC. Se trata de La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

