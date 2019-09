Subsidios a la luz y el gas, con poco espacio en el presupuesto general

Tarifas eléctricas de familias pobres, en peligro de alza

Los gremios de este sector advierten que de no apropiarse los recursos necesarios, la tarifa eléctrica para el estrato uno tendría un incremento del 88 %, la del estrato dos del 58 % y la del tres, del 12 %. Un alza similar se presentaría para los usuarios del gas en los estratos uno y dos de la población.

Las tarifas eléctricas de las familias pobres podrían sufrir alzas de no apropiarse los recursos de los subsidios. / Bloomberg

Los subsidios a la luz y el gas, que favorecen los primeros a los estratos uno, dos y tres, y los segundos a las dos primeras franjas de la población de menores ingresos, no tienen su futuro asegurado por el apretón fiscal que afronta el país.

El proyecto de presupuesto general que el Gobierno llevó al Congreso para 2020, por $271,7 billones, contempla un monto de solo $1,06 billones para los subsidios eléctricos y de gas para la población de menores ingresos que benefician a por lo menos 11,5 millones de hogares.

Hasta el momento se habla de un faltante cercano a los $2 billones para garantizar el pago de estos beneficios a las empresas prestadoras y comercializadoras del servicio. La administración Duque se queja porque el Gobierno anterior le dejó un rezago alto en el número de meses de pago de los subsidios.

Según los gremios que representan a las empresas de energía y gas, para el año 2019 existiría un déficit acumulado sin apropiar cercano a los $793.000 millones para energía eléctrica y de $230.000 millones para gas natural, lo que da un total de $1,02 billones.

Pero para 2020 la situación no es diferente. “Las necesidades en subsidios para cubrir la totalidad de los pagos por menores tarifas del sector eléctrico y de gas natural son del orden de los $2,11 billones para energía y de $610.000 millones para gas natural”, dicen gremios del sector en comunicación enviada al presidente Duque. Los gremios que representan a las empresas afectadas con el faltante en el presupuesto para el pago de los subsidios son Andeg, Adesco, Asocodis, Acolgén y Naturgás.

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, reconoció que “la situación es difícil y desafiante”, pero el Gobierno busca los mecanismos para que los subsidios le lleguen a la población más pobre, pero que a la vez permitan cumplir con los techos fiscales que garanticen la estabilidad macroeconómica del país.

Costo de subsidios

Según el Ministerio de Hacienda, para los subsidios por el servicio domiciliario de energía para los estratos uno, dos y tres, que benefician a 11,5 millones de hogares, se contemplan en el presupuesto $844.800 millones y para el gas, $220.000 millones para cerca de 5,6 millones de usuarios de los estratos uno y dos.

Además, a través del Fondo de Energía Social (Foes) se ha dispuesto de $127.600 millones para subsidiar hasta $92/kwh de consumo a más de 2,15 millones de hogares ubicados en zonas de difícil gestión y menor desarrollo, principalmente en los departamentos de la Costa Caribe.

También se incluyen $47.000 millones para subsidiar el transporte de combustible líquido desde las plantas de abastecimiento a varios municipios del departamento de Nariño. Otros $30.000 millones para subsidiar a los usuarios de GLP de los estratos uno y dos para beneficiar a 260.417 hogares de menores ingresos de Nariño, Putumayo, Caquetá, San Andrés Islas y la región del macizo caucano.

Por su parte, la ministra Suárez reconoció que las empresas prestadoras y comercializadoras del servicio son las que están llevando las cargas por el rezago en el pago de los subsidios, “por que a los usuarios se les sigue registrado el subsidio en la factura. Tenemos que buscar un mecanismo para atender el flujo de caja de las empresas”.

Gobiernos anteriores han considerado desmontar algunos subsidios en forma gradual, comenzando por los eléctricos, para los hogares del estrato tres.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señala que la recurrente falta de recursos para los subsidios eléctricos y de gas pone de presente la necesidad de “mejorar el mecanismo de focalización con el cual se están entregando estos subsidios”. Recordó que desde Planeación Nacional se propuso cruzar los estratos económicos con el Sisbén, “esto garantizaría que las personas que están recibiendo subsidios, sin merecerlo, porque no son vulnerables, o porque no son personas de ingresos bajos, pues que no lo hagan de ahora en adelante”.

Los gremios del sector eléctrico y de gas natural advierten que de no apropiarse los recursos, la tarifa eléctrica del estrato uno tendría un incremento del 88 %, la del estrato dos del 58 % y la del tres, del 12 %. Una situación similar se presentaría para los usuarios del gas natural de los estratos de menores ingresos.

Por eso, piden incorporar en el presupuesto general que se discute en el Congreso los recursos para cubrir las necesidades de subsidios de las empresas para los años 2019 y 2020, las cuales son cercanas a los $2,9 billones para energía eléctrica y de $840.000 millones para gas, con un total de $3,74 billones.

Los gremios solicitan pagar la totalidad del faltante de subsidios ya otorgados a los usuarios en lo corrido de este año. A julio de 2019, “la deuda para nuestras empresas afiliadas ascendía a la suma de $871.000 millones para energía eléctrica y $283.000 millones para gas natural”.

