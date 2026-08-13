Así están los aeropuertos y las vías en Colombia este jueves tras el terremoto

Foto del martes 11 de agostos, en el retiro de escombros del Aeropuerto Internacional Matecaña tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Colombia sigue atendiendo la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró en la mañana del lunes 10 de agosto.

En la tarde del miércoles, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que declarará emergencia económica. En el marco del estado de excepción, creará el “fondo milagro” que canalizará aportes nacionales e internacionales para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.

Medicina Legal ha recibido 230 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Hasta la noche del miércoles había identificado 205 víctimas. Los reportes oficiales del Gobierno de Abelardo de la Espriella indican que hay más de 25.800 familias afectadas, 3.494 heridos y 496 personas desaparecidas.

En las ciudades capitales, de acuerdo con el último reporte de Asocapitales, han colapsado 243 estructuras (92 en Pereira, 69 en Armenia, 56 en Cali, 17 en Manizales y nueve en Quibdó).

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Aeropuertos

Estas son las condiciones en los aeropuertos afectados, según los últimos reportes de la Aerocivil.

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira mantiene suspendida la operación comercial regular, opera únicamente para vuelos de Estado, atención médica, búsqueda y rescate y misiones de ayuda humanitaria. La restricción se mantiene vigente hasta que se realicen intervenciones necesarias por las fisuras en la pista, desconexión de sistemas de comunicaciones ATS y evaluaciones técnicas en la estructura de la torre de control.

El Aeropuerto El Caraño de Quibdó retomó operaciones comerciales de manera regular bajo la modalidad de aeropuerto controlado desde el martes. El Aeropuerto El Edén de Armenia también reanudó operaciones en condición de aeropuerto controlado, pero, de forma temporal, la terminal no estará disponible como aeropuerto alterno para otras aeronaves.

El martes se habilitaron las operaciones comerciales del Aeropuerto Gerardo Tovar López de Buenaventura y del Aeropuerto La Nubia de Manizales como aeropuertos no controlados. En el caso de Manizales, se adoptan reparaciones en la torre de control que sufrió fisuras y ruptura de vidrios, pero el área de movimiento y pista de aterrizaje están en “perfectas condiciones de seguridad”.

El martes se activaron las operaciones comerciales en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali .

El miércoles se habilitaron las operaciones en el Aeropuerto Santa Ana de Cartago .

Condiciones de seguridad operacional:

La Aeronáutica Civil estableció condiciones especiales para la operación de drones en los municipios más afectados por la emergencia sísmica, entre ellos Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Las medidas estarán vigentes mientras permanezcan activos los Puestos de Mando Unificado (PMU).

Los vuelos destinados directamente a labores de socorro o evaluación de daños no requerirán autorización previa de la Aerocivil, pero deberán coordinarse obligatoriamente con el PMU correspondiente y cumplir las normas de seguridad operacional.

Mientras estén activos los PMU, quedan suspendidas las operaciones de drones que no estén vinculadas con la atención de la emergencia en categoría abierta.

Así están las vías

Este jueves, el Ministerio de Transporte no ha actualizado el estado de las vías tras el terremoto. Esta es la última información disponible:

Buga-Buenaventura: el paso está habilitado para todo tipo de vehículos, incluyendo transporte de carga, con “Pare y Siga” en los puntos críticos. Por este corredor se moviliza cerca del 40 % del comercio internacional de Colombia.

Se mantienen los cierres en la vía Cali-Loboguerrero.

Mintransporte habilitó paso a un carril en el corredor Quibdó-Pereira.

Se mantiene el cierre en la vía Manizales-Fresno por deslizamiento de tierra por el sismo.

Se mantiene el cierre en la Vía Montenegro-Quimbaya.

Si tiene dudas sobre el estado de las vías, puede llamar al 6014279500, opción 2. En este canal el Invías responde dudas sobre el estado de las vías.

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