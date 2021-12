Todo lo que necesita saber sobre el último día sin IVA del año

Para dinamizar el consumo y que los industriales bajen sus inventarios, el gobierno fijó los tres días sin IVA para 2021.

Para fortalecer la recuperación y la activación de la economía, el Gobierno Nacional dispuso de tres días en el año para exonerar a los compradores del pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA), el cual es del 19 % sobre el valor del producto. Estos días fueron el 28 de octubre, el 19 de noviembre, y ahora todos se preparan para este viernes 3 de diciembre, el último día sin IVA del año.

Según una encuesta realizada por Oracle, se espera que en Colombia el 35 % de las personas adelanten sus compras navideñas, incluyendo los alimentos para la preparación de las cenas decembrinas. De estas, se prevé que un considerable número aproveche el día sin IVA.

A esto se suma el panorama que gira alrededor de la denominada ‘crisis de los contenedores’, que no es más que un estancamiento en el tráfico marino producto de las restricciones que hay en ciertos países por cuenta de la pandemia. Esto se traduce en que algunos productos e insumos puedan escasear o incrementar su precio, por lo que algunas personas piensan que es estratégico adelantar sus compras.

Sea cual sea la motivación, es importante que tenga en cuenta las reglas de juego que giran alrededor del día sin IVA.

Lo primero que debe saber es que no todos los productos están cobijados con el beneficio del día sin IVA y, además, hay unos topes para acceder a los mismos. Este es el detalle de las categorías en las que sí aplica el descuento:

Vestuario: el descuento aplica para prendas de vestir y calzado, siempre y cuando el valor total de la compra no supere los $726.160.

Complementos de vestuario: en esta categoría entran elementos como morrales, maletines, bolsos, carteras, gafas de sol, paraguas, pañoletas y bisutería). El tope máximo es de $726.160.

Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones: aquí entran televisores, parlantes de uso doméstico, lavadoras, secadoras, máquinas de afeitar, hornos…). El beneficio aplica siempre y cuando el valor no supere los $2.904.640.

Elementos deportivos: pelotas, cascos, raquetas, bates, bicicletas, protectores..) Para esta categoría, el tope es de $2.904.640.

Juguetes y juegos: aquí se incluyen productos como muñecas, videojuegos, rompecabezas, sets de construcción y juegos de mesa, entre otros. Para que aplique el descuento, la compra no puede superar los $363.080.

Útiles escolares: cuadernos, esferos, tajalápiz, plastilina, tijeras… siempre y cuando no rebase la barrera de los $181.540.

Bienes e insumos para el sector agropecuario: insecticidas, sistemas de riego, concentrados, alambres de púas, cercas… Para esta categoría, el monto máximo es de $2.904.640.

Otro aspecto importante es que el comprador no podrá superar tres unidades del mismo género en una tienda, pues de lo contrario pierde el beneficio. Es decir, que para quien se quiera armar una ‘pinta’ navideña, tendrá que comprar la camisa, el pantalón y la chaqueta en una tienda, mientras que las medias, los zapatos y ropa interior en otra.

Para evitar las aglomeraciones, se permite que el descuento también aplique en las tiendas virtuales de los diferentes establecimientos comerciales. Los que son más concurridos suelen emplear el sistema de fila virtual, para que sus páginas no colapsen.

¿Cómo calcular el valor de un producto sin IVA?

La fórmula es sencilla. Lo que se tiene que hacer es tomar el precio final del producto (que ya incluye el IVA) y dividirlo por 1,19. Así, por ejemplo, si el producto vale $100.000, pues su valor en el día sin IVA será de $84.000

Los que siempre están exentos del IVA

Hay poductos que todo el año están exentos del IVA, estos son los celulares y tabletas que no superen los $798.776; las patinetas eléctricas de no más de $1.815.400; los computadores por debajo de los $1.815.400; las bicicletas, patines y patinetas que no rebasen los $1.815.400