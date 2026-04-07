Transporte de diésel por ruta marítima alivia el abastecimiento de Nariño y el Pacífico

Refinería de Cartagena SA (Reficar). Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Mariana Greif Etchebehere

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Por primera vez, llegaron 40.000 barriles de diésel nacional despachados desde la Refinería de Cartagena al departamento de Nariño por el Pacífico, en una ruta marítima que atravesó el Canal de Panamá hasta los puertos de Buenaventura y Tumaco.

Se trata de un hito en la logística energética del suroccidente del país, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía.

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“Con esta operación de logística interna, el puerto de Tumaco se consolida como un punto estratégico dentro del mapa energético nacional para la recepción, almacenamiento y redistribución de combustibles hacia Nariño y otras zonas del sur y del Pacífico colombiano”, asegura la entidad.

Se espera que el nuevo esquema impulse la actividad portuaria, fortalezca la seguridad y la continuidad del suministro energético e incentive nuevas dinámicas económicas y de empleo para las comunidades.

Julián Flórez, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, resaltó que la movilización del combustible por rutas controladas y monitoreadas fortalece la trazabilidad de la cadena logística, reduce los riesgos de contrabando y desvío hacia actividades ilícitas.

“Garantiza que el producto llegue a las regiones para atender las necesidades de la ciudadanía, la producción y el desarrollo territorial”, señaló Flórez.

Actualmente se continúan implementando acciones para reforzar el abastecimiento en Nariño y en todo el suroccidente del país.

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Vale recordar que, a principios de marzo, el Ministerio de Minas había formulado un pliego de cargos a Ecopetrol por presuntas fallas en la distribución de ACPM en Nariño. Al respecto, la empresa respondió que el suministro de combustibles líquidos desde sus refinerías a nivel nacional, y en particular para la zona del suroccidente del país, se está realizando con total normalidad.

En su momento, la petrolera sostuvo que estaba comprometida con el abastecimiento de combustibles al país y el “riguroso acatamiento a la normatividad y regulación aplicables”.

Sin embargo, el inconveniente parece estar solucionado. Ahora el trabajo conjunto de ambas entidades permitió que se iniciara esta ruta logística para garantizar el abastecimiento de combustible para la región del país.

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