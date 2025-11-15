Primero el café, ahora el aguacate Hass: EE. UU. levantó arancel de 10 % a Colombia

La medida entró a regir desde el 13 de noviembre de 2025 y permitirá que los próximos envíos de esta fruta ingresen al mercado estadounidense sin esa sobretasa. Imagen de referencia. Foto: Ministerio de Agricultura

Solo horas después de que Estados Unidos anunció la eliminación de las tarifas recíprocas al café de todos los orígenes, Colombia recibió otra noticia clave para su canasta agroexportadora: el aguacate Hass también quedó por fuera del arancel del 10 % que Washington había impuesto a varios productos agrícolas.

De acuerdo con la Corporación de Productores, Exportadores y Transformadores de Aguacate Hass (Corpohass), el Gobierno estadounidense excluyó al aguacate Hass colombiano de la tarifa recíproca del 10 % aplicada a las exportaciones agrícolas que se estaba aplicando por la Administración Trump desde el pasado 2 de abril.

La medida entró a regir desde el 13 de noviembre de 2025 y permitirá que los próximos envíos de esta fruta ingresen al mercado estadounidense sin esa sobretasa.

ABC de la medida

Según el comunicado de Corpohass, el aguacate Hass quedó explícitamente incluido en la lista de productos exentos dentro del Anexo II del HTSUS, en la categoría de ‘avocados fresh and dried’.

Con esto, el producto colombiano pasa a competir en las mismas condiciones arancelarias que otros proveedores directos, como México, tanto para presentaciones frescas como secas.

Para el gremio, la decisión se convierte en un hito estratégico para la competitividad del sector, en un contexto en el que Estados Unidos ya es uno de los principales destinos del aguacate Hass colombiano. Además, favorece de manera a los exportadores colombianos, sin necesidad de nuevas negociaciones bilaterales.

El giro en los aranceles de Estados Unidos

El anuncio para el aguacate Hass se suma a la decisión de Washington de desmontar las tarifas recíprocas al café de todos los orígenes, comunicada el viernes por el presidente Donald Trump.

La Casa Blanca informó que productos como té, café, bananos, naranjas, frutas tropicales, tomates y cacao quedarían exentos del arancel mínimo del 10 % decretado en abril como respuesta al déficit comercial estadounidense.

En cualquier caso, el alivio arancelario llega en un momento en el que Estados Unidos ya venía aumentando sus compras. Según los gremios Analdex y Asoexport, entre enero y agosto, las exportaciones hacia ese destino crecieron 14,7 %, mientras las de Brasil caían 20,7 %.

La medida implica, para el en el caso colombiano, que las exportaciones de café hacia Estados Unidos dejarán de pagar el arancel recíproco del 10 %, en un mercado en el que Colombia aporta cerca del 19 % del volumen que importa ese país y concentra alrededor del 38 % de sus propias ventas externas de este producto.

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, celebró en X que Estados Unidos hubiera anunciado “oficialmente la eliminación de las tarifas recíprocas arancelarias al café de todos los orígenes” y agradeció a las autoridades y legisladores que atendieron el análisis técnico del gremio.

Con el café y ahora el aguacate Hass saliendo del esquema de aranceles recíprocos, Colombia ve una ventana de oportunidad para dos de sus productos insignia en el mercado estadounidense.

