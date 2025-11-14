Washington levanta aranceles al café: lo que significa realmente el anuncio para Colombia

Cultivos y cosechas de café en Briceño Antioquia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La eliminación de las tarifas recíprocas al café por parte de Estados Unidos cayó como anillo al dedo en el sector cafetero. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, lo anunció en X y lo enmarcó como un logro construido con “análisis técnico” y conversaciones directas con legisladores estadounidenses.

El anuncio llega, además, en un año en el que Colombia produjo más café que en cualquier otro momento desde 1991, unos 14,8 millones de sacos, y el precio ha variado de USD 3,21 a 4,01 desde el segundo mandato de Trump.

Estados Unidos ha anunciado oficialmente la eliminación de las tarifas reciprocas arancelarias al café de todos los orígenes. Esta es una noticia de enorme relevancia para el sector cafetero global y, en particular, para Colombia.



Agradecemos al Gobierno de los Estados Unidos y… https://t.co/Saf67KsTUa — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) November 14, 2025

Detrás del festejo gremial, la historia es más densa. La decisión de Washington desmonta un régimen de aranceles que había reordenado el mercado. Brasil pagaba 50 % y Vietnam 20 %, mientras Colombia, con 10 %, había salido relativamente bien librada. Eso no evitó que los costos de producción siguieran apretando a las 560.000 familias cafeteras, ni que los márgenes se erosionaran en medio de un precio internacional volátil.

10 principales orígenes por peso (2024) y arancel aplicable:

País Sacos de 60kg equivalentes Participación Arancel recíproco Brasil 7.349.467 32 % 50 % Colombia 4.407.331 19 % 10 % Vietnam 1.616.797 7 % 20 % Honduras 1.389.955 6 % 10 % Guatemala 1.312.509 6 % 10 % Perú 1.126.754 5 % 10 % México 877.537 4 % 0 % Nicaragua 819.192 4 % 18 % Indonesia 651.859 3 % 19 % Suiza 546.954 2 % 39 %

En cualquier caso, el alivio arancelario llega en un momento en el que Estados Unidos ya venía aumentando sus compras. Según los gremios Analdex y Asoexport, entre enero y agosto, las exportaciones hacia ese destino crecieron 14,7 %, mientras las de Brasil caían 20,7 %.

Ese desplazamiento en los flujos globales quedó plasmado en el ranking de 2024: Brasil aportaba el 32 % del café que compraba Estados Unidos, Colombia el 19 % y Vietnam el 7 %. Con los aranceles eliminados para todos los orígenes, la competencia vuelve a jugarse en calidad, precio y logística.

Colombia tiene una ventaja objetiva en el mercado estadounidense: ofrece un café más apreciado y, en los últimos meses, más barato que el brasilero debido al castigo arancelario que pagaba este. La apuesta gremial ahora es aprovechar la inercia antes de que el tablero cambie repentinamente por cortesía de la administración de Estados Unidos.

“Este resultado confirma la importancia de mantener relaciones directas, serias y permanentes con los actores clave del mercado internacional”, señaló Bahamón.

El entusiasmo por las cifras de producción y exportación contrasta con un matiz que el propio gremio ha repetido: volumen no es sinónimo de rentabilidad. El país exportó 13,3 millones de sacos y rozó los USD 5.400 millones en ingresos, impulsado por un precio internacional que ha promediado 3,54 USD por libra. Pero producir café sigue costando más. Insumos, fertilizantes y transporte pesan sobre un negocio cuyo ingreso depende de factores que los cafeteros no controlan.

Por si fuera poco, Colombia importó 893.000 sacos de café, en su mayoría robusta, una señal incómoda en un momento de abundancia local.

En una anterior entrevista con este diario, Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, apuntó que Colombia podría convertirse en el principal abastecedor de Estados Unidos. Eso dependería, además del diferencial de calidad, en si las condiciones climáticas no pasan factura en 2026.

Las lluvias intensas previstas para el próximo semestre y el “descanso fisiológico” de los cafetos tras una cosecha excepcional anticipan una caída natural en la producción.

Colombia exporta casi todo lo que produce y el precio internacional sigue jugando a favor, pero la sostenibilidad del momento, ya anticipada, depende de clima, logística, seguridad en zonas productoras y decisiones políticas fuera de nuestras fronteras.

Por ahora, la eliminación de tarifas en EE. UU. es una buena noticia, sin maquillaje.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.