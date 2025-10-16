Tras falla, regasificadora de Cartagena entraría en operación este jueves

Millones de hogares dependen del gas que importa SPEC. Foto: Getty Images/iStockphoto - Richard-P-Long

Tras un mantenimiento programado de cinco días, la regasificadora SPEC debía reanudar operaciones el miércoles. No obstante, tras varias horas de funcionamiento, se presentó una falla técnica que la mantiene fuera de servicio.

Esta infraestructura es clave para el país, ya que es la única que permite la importación de gas. Tiene una capacidad de 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día. De este combustible dependen millones de personas entre hogares, industrias y transporte.

En esto, la región Caribe es especialmente sensible, ya que el 65 % de su energía eléctrica proviene de plantas térmicas, las cuales funcionan con gas natural. De hecho, el 91 % del combustible de SPEC se usa para respadar la operación de estas generadoras.

Ante la urgente necesidad de que SPEC retome sus operaciones, desde el miércoles se trabaja de manera ininterrumpida para solucionar la falla. En la mañana del jueves, la empresa a cargo informó que “todos los equipos de SPEC LNG y Hoegh, operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), continuarán implementando todas las acciones necesarias hasta su finalización”.

Los análisis técnicos indican que para este jueves, al finalizar la tarde, habrán culminado estos trabajos y SPEC retomará la normalidad de su operación.

“SPEC LNG continuará comunicando permanentemente a las autoridades y los agentes del mercado, a quienes agradece la colaboración prestada. Seguiremos informando sobre los avances”, concluyó.

En su momento, la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG), explicó que la falla que se presentó fue una interrución automática del sistema eléctrico de la terminal, la cual la protege de sobrecargas.

Para evitar el desabastecimiento, durante el mantenimiento Ecopetrol puso a disposición 71 GBTUD de gas adicional, proveniente de un esquema de contingencia que incluye la reducción de inyección de gas en los campos Cusiana y Cupiagua, menor consumo en los campos propios y de refinerías y la conexión al sistema eléctrico nacional para el suministro de algunos pozos del Meta.

Andeg informó que dos plantas térmicas, Termoyopal y Termo Mechero Morro, ubicadas en Casanare, tampoco recibieron el gas esperado durante el mantenimiento.

