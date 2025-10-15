La regasificadora de Cartagena no ha entrado en operación: esto se sabe

Imagen de referencia. Foto: Sociedad Portuaria El Callao

El mantenimiento de la regasificadora de Cartagena, la única infraestructura disponible para importar gas, se realizó entre el 10 y el 14 de octubre. Este miércoles debía entrar en funcionamiento, pero se presentó una falla.

“Durante las primeras horas de operación se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico de la terminal que la protege de sobrecargas. Inmediatamente se comenzó a atender la situación, y en este momento todo el equipo de SPEC LNG y el personal especializado de Hoegh -operador de la FSRU- se encuentran identificando la causa y solución a este evento”, informó la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG).

Esta infraestructura tiene una capacidad de 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día; de esa cifra, 410 millones se usan para respaldar la operación de las plantas térmicas y la cantidad restante sirve para atender el déficit nacional.

Durante el mantenimiento, para evitar un apagón en el Caribe (que depende de las plantas térmicas para generar el 65 % de la energía), Ecopetrol puso a disposición 71 GBTUD de gas adicional, proveniente de un esquema de contingencia que incluye la reducción de inyección de gas en los campos Cusiana y Cupiagua, menor consumo en los campos propios y de refinerías y la conexión al sistema eléctrico nacional para el suministro de algunos pozos del Meta.

Andeg informó que dos plantas térmicas, Termoyopal y Termo Mechero Morro, ubicadas en Casanare, tampoco recibieron el gas esperado durante el mantenimiento.

Como la planta no ha entrado en operación, se mantienen las medidas (incluyendo la restricción para las dos térmicas).

“SPEC LNG informó a las autoridades competentes y a los agentes del mercado sobre la situación, con el fin de que se tomen las acciones necesarias para continuar garantizando el suministro de gas mientras se normaliza la operación”, concluye el comunicado.

