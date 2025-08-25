Las críticas a propuesta del Minhacienda sobre exenciones a sobretasa de energía

Imagen de referencia. EFE/ Miguel Gutiérrez Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Recientemente, el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un borrador de decreto que limitaría las exenciones de la sobretasa eléctrica únicamente a las empresas manufactureras.

La sobretasa es un recargo creado en 1994 que pagan los hogares de estratos altos (5 y 6), los comercios y algunos sectores productivos, con el fin de financiar los subsidios de energía de los estratos 1, 2 y 3.

Durante más de una década, todo el renglón industrial tuvo que pagar este “extra” en sus facturas de luz, hasta que en 2010 se decidió eliminar esta sobretasa como una forma de dar más competitividad a las empresas.

Ahora, el borrador del Ministerio de Hacienda en el Gobierno Petro plantea que varios sectores industriales vuelvan a pagar la sobretasa, manteniendo la exención únicamente para las manufacturas.

Así las cosas, usuarios industriales que desempeñen actividades en ramas como agro, minería y canteras, construcción, servicios públicos y el sector de información y comunicaciones quedarían por fuera del beneficio y tendrían que asumir de nuevo ese recargo en sus facturas de energía.

El objetivo, como se indica en la justificación que acompaña el borrador de decreto, es reducir el costo fiscal de estas exenciones, que hoy supera los $3 billones al año.

ANDEG rechazó la propuesta del Gobierno

En la tarde de este lunes, 25 de agosto, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) cuestionó la propuesta del Gobierno y advirtió que encarecería las facturas de energía para varios sectores productivos.

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de ANDEG, recordó que esta contribución se eliminó con el fin de hacer más competitiva a toda la industria.

“Recordemos que, más o menos, en el 2010 se tomó la decisión de que toda la industria nacional fuera exenta de esta contribución, que se creó en 1994 en las leyes 142 y 143, con las cuales se fondea lo que se subsidia en parte a los estratos 1, 2 y 3, y cuando faltan recursos el Gobierno Nacional es quien hace el cierre de esos subsidios cuando no alcanzan los recursos de los estratos 5, 6 y comerciales”, señaló.

Sobre el efecto que tendría el borrador de decreto, el presidente ejecutivo de ANDEG explicó que, por ejemplo, la factura de energía para un usuario industrial (con excepción de las manufacturas) pasaría de $1.000.000 de pesos a $1.200.000, “por esa misma energía que está consumiendo”, indicó Castañeda.

Así mismo, el vocero de ANDEG explicó que, aunque el subsidio a la energía ha venido creciendo y cada vez exige mayores aportes de la Nación, el problema real está en la mala focalización.

Según Castañeda, hasta un 60 % de los apoyos para los estratos 1 y 2 estarían mal asignados.

A criterio del dirigente gremial, en lugar de corregir esas fallas de focalización, el Ministerio de Hacienda opta por trasladar la carga a segmentos industriales que ya contaban con la exención.

Los argumentos del Gobierno

De acuerdo con el borrador del decreto, el objetivo central es reducir el costo fiscal de las exenciones a la sobretasa eléctrica, que hoy superan los $3 billones al año. Al limitar el beneficio únicamente a las manufacturas, el Ministerio de Hacienda estima que ese costo bajaría a cerca de $1,8 billones, lo que representaría un ahorro de alrededor de $1,2 billones anuales.

Según el documento, esos recursos son clave para aliviar las finanzas públicas y cubrir el déficit del Fondo de Solidaridad, que es el encargado de financiar los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3.

El Minhacienda sostiene que concentrar la exención en las manufacturas se justifica porque es el sector más expuesto a un aumento en los costos energéticos, mientras que actividades como el agro, la minería o la construcción tendrían mayor capacidad financiera para asumir el recargo.

El propio Minhacienda reconoció que la eliminación de las exenciones tendría efectos distintos en cada actividad. Si las manufacturas llegaran a pagar la sobretasa, sus costos de producción aumentarían en 0,31 %, el mayor impacto entre todos los sectores, razón por la cual se mantiene el beneficio en este caso.

En contraste, para minas y canteras el incremento sería de 0,18 %, para el agro de 0,13 %, en la construcción de 0,09 %, en información y comunicaciones de 0,06 % y en el suministro de electricidad, gas y agua de 0,03 %.

Con estos cálculos, el Gobierno argumenta que las ramas que perderían la exención tienen mayor solidez financiera o cuentan con otros beneficios tributarios, por lo que estarían en capacidad de asumir el recargo sin comprometer su competitividad.

