Publicidad

Home

Economía

Trump propone cobrar 20 % sobre la mercancía que transite por el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump anunció que EE. UU. restablecerá el bloqueo a los buques iraníes en el estrecho de Ormuz y cobrará un 20 % del valor de la mercancía transportada.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia Bloomberg
13 de julio de 2026 - 03:05 p. m.
EE. UU. será el "guardián del estrecho", dijo Trump al anunciar el cobro del 20 % en Ormuz.
EE. UU. será el "guardián del estrecho", dijo Trump al anunciar el cobro del 20 % en Ormuz.
Foto: EFE - FILIP SINGER
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos restablecería el bloqueo a los buques iraníes que transiten por el estrecho de Ormuz y que exigirá un cobro equivalente al 20% del valor de toda la mercancía transportada por esa ruta marítima.

“Estados Unidos será, a partir de ahora, conocido como ‘EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE HORMUZ’, pero, como tal, y en aras de la JUSTICIA, se le reembolsará, a razón del 20 % de toda la mercancía transportada, todos y cada uno de los costos necesarios para llevar a cabo la labor de garantizar la seguridad en esta zona tan inestable del mundo”, escribió Trump el lunes en redes sociales.

“El proceso y la puesta en marcha comenzarán de inmediato”, añadió.

Recomendado: El estrecho más caro del mundo: cómo cuatro meses de guerra reordenaron el mercado petrolero

Las declaraciones elevan la tensión en la disputa entre Washington y Teherán sobre el acceso y la seguridad en este corredor marítimo estratégico, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

La Casa Blanca no ofreció de inmediato más detalles sobre la propuesta de Trump, incluido cómo se aplicaría el cobro, cómo se administraría el mecanismo o si la medida ya fue comunicada a los aliados de EE. UU. en el Golfo.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

Donald Trump

Estrecho de Ormuz

Irán

Comercio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.