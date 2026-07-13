Trump propone cobrar 20 % sobre la mercancía que transite por el estrecho de Ormuz

EE. UU. será el "guardián del estrecho", dijo Trump al anunciar el cobro del 20 % en Ormuz. Foto: EFE - FILIP SINGER

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El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos restablecería el bloqueo a los buques iraníes que transiten por el estrecho de Ormuz y que exigirá un cobro equivalente al 20% del valor de toda la mercancía transportada por esa ruta marítima.

“Estados Unidos será, a partir de ahora, conocido como ‘EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE HORMUZ’, pero, como tal, y en aras de la JUSTICIA, se le reembolsará, a razón del 20 % de toda la mercancía transportada, todos y cada uno de los costos necesarios para llevar a cabo la labor de garantizar la seguridad en esta zona tan inestable del mundo”, escribió Trump el lunes en redes sociales.

“El proceso y la puesta en marcha comenzarán de inmediato”, añadió.

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Las declaraciones elevan la tensión en la disputa entre Washington y Teherán sobre el acceso y la seguridad en este corredor marítimo estratégico, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

La Casa Blanca no ofreció de inmediato más detalles sobre la propuesta de Trump, incluido cómo se aplicaría el cobro, cómo se administraría el mecanismo o si la medida ya fue comunicada a los aliados de EE. UU. en el Golfo.

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