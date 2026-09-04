Niegan tutela de Iván Cepeda por Emisoras de Paz: juez exonera al MinTIC

Ministra de las TIC, Alexandra Falla, y Ángela María Mora, gerente del Sistema de Medios Públicos (Inravisión). Foto: Universidad Externado / Mauricio Alvarado

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El Juzgado 32 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó una acción de tutela presentada por el senador Iván Cepeda y representantes de organizaciones sociales contra el Ministerio TIC e Inravisión por los cambios en la programación de las Emisoras de Paz.

La decisión judicial concluyó que no está acreditada una vulneración actual de los derechos a la libertad de expresión, a la información y a la paz. Para el despacho, tampoco existe evidencia de un perjuicio irremediable atribuible al Ministerio TIC o a Inravisión.

La tutela había sido presentada después de que, desde el 18 de agosto, las 20 emisoras suspendieran temporalmente su programación local, informativa y de opinión. Los demandantes consideraban que la decisión afectaba la función de estos medios en los territorios más golpeados por el conflicto armado.

Sin embargo, el Juzgado concluyó que Inravisión “no ha proferido ningún acto administrativo o directriz orientada a suprimir, clausurar o eliminar las Emisoras de Paz, cancelar sus frecuencias o terminar definitivamente su operación”.

El juez concluyó que las emisoras nunca dejaron de transmitir

Uno de los elementos centrales de la decisión fue que las estaciones continuaron al aire durante las 24 horas. Según la defensa de Inravisión, el cambio correspondió a un esquema transitorio de reorganización de la programación y no a una decisión definitiva de cerrar las emisoras.

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Las pruebas analizadas por el Juzgado tampoco permitieron establecer que hubiera existido censura. El cambio de programación se aplicó de manera general a las 20 estaciones y no estuvo dirigido contra contenidos, programas o personas específicas.

El fallo señaló, además, que los demandantes no demostraron qué información concreta dejó de transmitirse ni cuál fue el impacto específico de la centralización temporal de la programación.

La reactivación ya estaba en marcha

La decisión judicial se conoce mientras Inravisión prepara el regreso de la programación local en 16 de las 20 estaciones.

Desde el próximo 7 de septiembre, estas emisoras retomarán sus contenidos territoriales bajo el nombre de Emisoras de Reconciliación, según anunció el sistema de medios públicos.

Las estaciones de Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta permanecerán suspendidas por razones jurídicas, mientras avanzan los procesos de revisión relacionados con las concesiones necesarias para su operación.

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El Juzgado reconoció, no obstante, la naturaleza particular de estos medios. Las Emisoras de Paz fueron creadas en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz como espacios de pedagogía, participación y reconciliación en territorios afectados por el conflicto.

Aun así, consideró que el cambio temporal de programación no configuró una afectación real y actual del derecho a la paz, debido a que la infraestructura, las frecuencias y los contratos de las emisoras se han mantenido vigentes.

Aunque negó la tutela, el Juzgado exhortó a Inravisión a definir y publicar próximamente un cronograma para la reactivación de los espacios informativos de las emisoras.

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