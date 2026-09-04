Inravisión anuncia que emisoras de paz volverán a funcionar, pero cambiarán de nombre

La cabina de grabación de la emisora de paz en Mesetas en sus primeros días de funcionamiento. Foto: María Reyes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el lunes 7 de septiembre, 16 de las 20 emisoras de paz creadas en el Acuerdo de Paz de 2016 volverán al aire, pero lo harán bajo un nuevo nombre: Emisoras de Reconciliación.

La decisión llega después de que, el pasado 17 de agosto, Inravisión (el Sistema de Medios Públicos) suspendiera la programación de las 20 emisoras por decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella. Desde entonces, las estaciones habían transmitido principalmente contenidos musicales.

En contexto: Inravisión se pronuncia sobre la suspensión de cuatro de las 20 emisoras de paz

Ahora, 16 de esas emisoras retomarán su programación local “concebida para fortalecer el vínculo con las comunidades y continuar así aportando a la construcción de paz en los territorios”, señaló el sistema de medios públicos en un comunicado.

La suspensión de las emisoras fue vista como un golpe al Acuerdo Paz firmado en 2016 con las FARC, pues de los compromisos establecidos en ese pacto, este es el único punto que se ha implementado en su totalidad.

“Esta nueva etapa busca darle continuidad a lo establecido en el numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz, relacionado con la creación y puesta en funcionamiento de emisoras en zonas afectadas por el conflicto, como espacios para promover la participación ciudadana, la convivencia, la reconciliación y la difusión de contenidos de interés para las comunidades”, se lee en el comunicado.

Según señalaron, la nueva programación local estará enfocada en la pedagogía del pacto firmado en La Habana y su implementación, con atención a las realidades y necesidades de cada territorio. Entre los programas anunciados están ‘Milagro en el Campo’, ‘Sonidos de mi Tierra’, ‘Tejiendo Patria’, ‘La Tarde en mi Pueblo’ y ‘Milagros en los Territorios’.

Lea aquí: Cooltivo y el oficio de sostener una librería independiente

¿Qué pasa con las otras cuatro emisoras?

Las emisoras de Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta, sin embargo, permanecerán suspendidas por razones jurídicas, según informó Inravisión este 3 de septiembre.

Ángela María Soto, gerente general del sistema de medios públicos, señaló que “esas emisoras fueron puestas al aire antes de completar el procedimiento que legalmente las habilitaba para transmitir”. De acuerdo con la entidad, esas cuatro estaciones comenzaron a operar antes de que culminara el trámite para obtener las concesiones necesarias para su funcionamiento legal.

El Ministerio TIC señaló, por su parte, que “los actos administrativos correspondientes a estas cuatro concesiones aún se encuentran en proceso de revisión”.

En medio de los cuestionamientos que sigue generando la decisión, Soto fue enfática en que la suspensión no responde a razones políticas y que no se trata de un cierre definitivo. “Las emisoras de paz no se están acabando, al contrario, las estamos protegiendo y mejorando. Reconocemos profundamente el valor que tienen en territorios que durante décadas padecieron la violencia y el abandono”, expresó.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖