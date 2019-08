Uber y Deliveroo muestran interés en adquirir Glovo

La startup española de reparto de comida Glovo ha atraído interés preliminar de Uber Technologies y Deliveroo en los últimos meses, en medio de una ola de consolidación en el sector, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

Las conversaciones entre la empresa con sede en Barcelona y posibles socios han sido intermitentes y podrían no conducir a una transacción, aclararon las fuentes, que pidieron no revelar sus identidades. Si bien hay un interés, Glovo no busca activamente un comprador, añadieron.

La startup sigue buscando captar fondos y también ha mantenido conversaciones iniciales con SoftBank Group sobre una posible inversión. La plataforma opera en Europa, América Latina y África y podría preferir explorar asociaciones o acuerdos en ciertas regiones en lugar de una venta completa, detalló una de las personas.

Representantes de Glovo, Uber, Deliveroo y SoftBank declinaron comentar.

Las plataformas de reparto de comida se han convertido en objetivos importantes de adquisición toda vez que las startups luchan por hacerle frente a empresas establecidas y muchas compañías incursionan en nuevos servicios. El lunes, Just Eat y Takeaway acordaron una fusión de US$6.100 millones, menos de seis meses después de que Takeaway invirtiera alrededor de US$1.000 millones en las división alemana de Delivery Hero.

El mes pasado, Glovo alcanzó un acuerdo con la cadena francesa de supermercados Carrefour para realizar entregas en dicho país, España, Italia y Argentina. Square, por su parte, venderá su aplicación de reparto Caviar a DoorDash a cambio de US$410 millones, en tanto que Amazon invirtió en Deliveroo.

Glovo, que se presenta como una aplicación para todo y permite a los usuarios solicitar diversos productos, fue valorada en unos US$950 millones en su ronda de financiación más reciente, indicó una fuente. La compañía considera celebrar una oferta pública inicial en 2020, dijeron en abril personas cercanas al tema. Entre los inversionistas de la plataforma figuran la cadena de restaurantes AmRest Holdings, las firmas de capital de riesgo Lakestar y Seaya Ventures y Delivery Hero.

Uber Eats, que apunta a una expansión en el segmento de entrega de comestibles, ha mantenido conversaciones con el segundo mayor supermercado del Reino Unido, J Sainsbury, declararon el mes pasado fuentes con conocimiento de la situación. El operador de supermercados anunció este mes una asociación con Deliveroo para repartir pizza en cuatro ciudades británicas.