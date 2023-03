Unas 48.000 familias en Chocó recibirán subsidio de $500.000 por Renta Ciudadana

Más de 70.000 niños en el Chocó no tienen garantizada una dieta con el mínimo de calorías diarias. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En su misión por reducir los índices de pobreza y hambre en el país, el Gobierno de Gustavo Petro se ha encaminado a reforzar los programas de subsidios para los hogares más pobres y vulnerables. Ejemplo de esto es Renta Ciudadana, el nuevo modelo con el que se pretende brindar recursos hasta por $500.000 a miles de familias en el territorio colombiano.

Este jueves la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, detalló que todos los municipios en Chocó harán parte de los priorizados para recibir este beneficio económico. En entrevista con El Espectador, explicó que este programa es no asistencialista, pues no busca brindar un beneficio económico a perpetuidad, sino más bien garantizar las condiciones para que las familias puedan salir de la línea de pobreza. Es por esto que buscan acompañar este proyecto con iniciativas de educación y formación para el trabajo.

La información alrededor de Chocó, fue acompañada por una serie de compromisos orientados para que los programas que se desarrollen en dicho departamento respondan a los requerimientos de cada uno de los territorios.

“El programa de atención integral es Familias en su Tierra, que contribuye a la estabilización socioeconómica de los hogares víctima de desplazamiento forzado (retornados o reubicados): fortalece el capital humano y social, la seguridad alimentaria, la habitabilidad y genera o fortalece proyectos productivos. Se concentrará en el Resguardo Tahamí, del Alto Andágueda. Los tres proyectos de infraestructura servirán para la transformación de materias primas, la producción y procesamiento de alimentos y para el acopio de productos agrícolas y pecuarios, conforme a la propuesta de la entidad”, informó Prosperidad Social.

Se espera que con el programa de Renta Ciudadana se beneficien 48.000 hogares que se encuentran en extrema pobreza, de los cuales hacen parte 70.000 niños y niñas que no gozan de garantías para tener una dieta con el mínimo de calorías diarias.

“Chocó es el segundo departamento con mayor índice de pobreza monetaria en Colombia, sólo por detrás de La Guajira: las cifras del DANE para 2021 muestran que 63,4 % de su población está en pobreza y 33,3 % está en pobreza extrema. Es el cuarto departamento con peor índice de pobreza multidimensional: 36 %. Por eso la entidad comenzó aquí unas jornadas de intervención especial, para dejar instalada una mayor presencia y alianzas estratégicas para la superación de la pobreza y la lucha contra el hambre en las regiones con mayor precariedad”, detalló Prosperidad Social.

Se espera que este viernes la entidad entregue insumos a los primeros 200 participantes, de 400, que tiene el programa Tiendas para la Gente en Quibdó. La otra mitad será citada en los próximos días para que reciban los kits. También entregará obras en Río Quito, Certegui y Bagadó, y donaciones en los dos primeros.

¿Quiénes recibirán este ingreso?

Todos aquellos que pertenecen a los grupos A y B del Sisbén. Se estima que son más de tres millones las personas que estarán cobijadas por este beneficio, mediante el cual se brindarán recursos de hasta $500.000 mensuales (dependiendo de la condición de vulnerabilidad del hogar, así como el número de sus integrantes), los cuales se podrán retirar cada dos meses. En suma, al momento del retiro, las familias beneficiadas recibirán cerca de un millón de pesos.

Rusinque detalla que la Renta Ciudadana tendrá una cobertura nacional, pero se hará una priorización de recursos (no en cobertura) en 466 municipios, que son los que aparecen en los mapas de hambre del país como aquellos que evidencian mayores índices de desnutrición. También están los municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y los territorios con población indígena y con víctimas del desplazamiento forzado.

La directora de Prosperidad Social asegura que se encuentra trabajando a toda máquina para que los hogares comiencen a recibir estos beneficios en abril del presente año.

De momento, la operación de Renta Ciudadana tendrá la misma base legal de Familias en Acción, por lo que los beneficiarios tendrán que cumplir con las mismas corresponsabilidades que allí se encuentran enmarcadas. No obstante, se trabaja en una regulación para este programa.

Rusinque reconoce que actualmente hay un déficit en la actualización de la población beneficiaria en el Sisbén (hay personas que deberían recibir estos beneficios, pero no lo hacen porque el sistema no los refleja). Es por esto que pide a la ciudadanía que, quienes no han actualizado la encuesta lo hagan para que puedan ser cobijados por esta ayuda.

