USD 200 por una libra de café: así fue la subasta que alcanzó precio récord

Imagen de referencia. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el marco de la subasta virtual Craft Selection, organizada por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se ofrecieron varios lotes de café de especialidad. Durante los tres días, la subasta alcanzó un valor total de USD 98.533 por libra, una cifra que da cuenta de la valorización del café colombiano en los mercados internacionales durante el último año.

¿Quiénes participaron?

Según la FNC en la subasta participaron compradores de Asia, Europa y América, quienes realizaron 534 ofertas sobre 20 lotes equivalentes a 960 kilogramos de café. El lote que alcanzó el mayor valor correspondió al productor Wilton Benítez, de la finca Paraíso 92 en Cauca, vendido a USD 200,32 por libra. Además, el promedio de la subasta fue de USD 46,57 por libra.

Las regiones seleccionadas

Los lotes ofrecidos provinieron de regiones como Cauca, Huila, Tolima, Antioquia, Nariño y Risaralda, con variedades como Geisha, Java y Chiroso, procesados bajo métodos lavados, semilavados y naturales.

Esta edición de la subasta, según la FNC, fue la primera en realizarse de manera 100 % virtual con la intención de modernizar los canales de comercialización.

Un buen momento para el sector

Estas nuevas cifras, surgen en medio de tiempos favorables para el sector cafetero, que viene destacándose en ventas y producción desde hace ya un tiempo.

Al cierre del último año cafetero, que fue desde octubre de 2024 y hasta septiembre de 2025, se lograron producir casi 15 millones de sacos de 60 kg. Es decir, 17 % más que el año anterior, convirtiéndose en la cifra más alta de la década, según la FNC.

Aunque los avances positivos en la producción, distribución y exportación de café han generado resultados favorables en el país, las perspectivas futuras parecen presentar desafíos importantes debido a problemas climáticos y posibles medidas arancelarias. Por ahora, la situación aún brilla.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.