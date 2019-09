On Vacation asegura que cumple con requisitos de la Superintendencia de Industria y Comercio

Lucety Carreño - @LucetyC

En febrero de 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le puso la lupa a la compañía colombiana de servicios turísticos On Vacation, tras evaluar piezas publicitarias y contratos en los que encontró una posible vulneración a las normas que protegen al consumidor.

Entre lo que encontró la SIC estaba el no especificar la duración del plan turístico, ni los medios de transporte incluidos en el paquete de servicios, así como la utilización de imágenes que no correspondían con lo ofrecido. Además, no tener un canal digital para que los usuarios presentaran peticiones, quejas y reclamos (PQR).

La SIC explicó que la decisión de investigar a la compañía se tomó luego de evidenciar “la existencia de dos sanciones administrativas, interpuestas por la Delegatura para la Protección del Consumidor en diciembre de 2016 por la suma de $582.588.630 al encontrar vulneradas las normas de protección al turista por el uso de publicidad engañosa, incumplimiento de los servicios ofrecidos e inclusión de cláusulas abusivas y prohibidas en los contratos”.

Jaime Ulloa, gerente de asuntos corporativos de la compañía, aseguró en diálogo con El Espectador que están trabajando de la mano con la autoridad. “En agosto mostramos los avances de los requisitos que ellos nos pidieron y presentamos informes bimensuales como nos lo pidieron”.

La vigilancia especial que le está haciendo la SIC a On Vacation tiene vigencia hasta enero de 2020. Ulloa espera que antes de que se cumpla esa fecha, la SIC pueda encontrar acreditado el cumplimiento de los requisitos y archivar la investigación.

Entre los ajustes que hizo la compañía está el implementar un botón de PQRs, intrumento que es un derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.

"Aunque ya teníamos un canal de atención al cliente, la SIC quería que ese herramienta tuviera unas características particulares que con nuestra área de desarrollo y tecnología lo terminamos de ajustar”, afirmó Ulloa, quien agregó que ajustaron el software de reservas para tener una trazabilidad más completa.

Por eso, el gerente de asuntos corporativos mencionó que introdujeron en sus piezas publicitarias las especificaciones adecuadas como la dirección física de la compañía. “On Vacation puede decir que cumple los más de 13 requisitos normativos y legales que debe tener toda pieza publicitaria de un operador turístico, como precio, determinación de garantía, el requisito nacional de turismo, entre otros. Esos documentos están en línea y en regla para que la SIC pueda acreditar ese cumplimiento y que el cliente conozca los detalles de nuestros productos”, puntualizó.

On Vacation es una empresa que fue creada por Carlos Londoño. Este año cumplen 17 años y los celebrará con promociones, la apertura de la operación en Panamá, la promoción del turismo nacional y beneficios ante un dólar elevado. La compañía ha movilizado en lo corrido del año a 340.000 personas y $180.000 millones en ventas. Esperan cerrar 2019 con apertura de operaciones en Cartagena y Santa Marta y con $405.000 millones vendidos, un 12 % más que 2018.

Este diario intentó comunicarse con la SIC para conocer su posición. Sin embargo, al ser una investigación que está en curso hasta que no se tengan los resultados no hay una persona encargada de explicar los hallazgos.

