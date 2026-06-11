Ver un partido del Mundial en horario laboral puede salir más caro de lo que imagina

Russell Bedford Colombia insiste en que la recomendación no es apagar las pantallas, sino ordenar mejor la operación. Foto: AFP - CHARLY TRIBALLEAU

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Este jueves se dio el pitazo inicial del Mundial de Fútbol 2026. Aunque, como ya lo hemos analizado en este medio, el torneo promete impulsar diversos sectores de la economía, también podría representar costos y pérdidas de productividad para algunas empresas, especialmente cuando los partidos coinciden con la jornada laboral.

Así lo determinó el más reciente análisis elaborado por la firma Russell Bedford Colombia, al determinar que en una compañía con 500 trabajadores que devengan un salario mínimo, dos horas que se dediquen a seguir un partido de futbol pueden representar pérdidas de COP 10.000 en productividad, sin incluir recargos, cargas prestacionales o retrasos operativos.

“La estimación no supone que todas las organizaciones perderán automáticamente ese dinero. Mide un escenario de referencia: cuánto vale, en términos salariales, desplazar dos horas de actividad en una nómina de ese tamaño”, detalla la firma.

Este cálculo se hace teniendo en cuenta el salario mínimo vigente para este año, que es de COP 1.750.905 y la hora ordinaria diurna, que está alrededor de COP 7.959 con la jornada de 44 horas semanales vigente hasta mediados de julio.

“El riesgo no está en permitir una pausa, sino en permitirla sin reglas. El Mundial no tiene que ser enemigo de la productividad, pero sí exige planeación: turnos claros, hora de reinicio, responsables por área y metas que se cumplan”, explicó Olga Viviana Tapias, socia de Impuestos de Russell Bedford.

A nivel global, la firma cita una encuesta de UKG en la que se estimó que El Mundial podría generar cerca de USD 17.000 millones en productividad perdida para los empleadores. Este sondeo, aplicado a 8.000 trabajadores en ocho países, encontró que el 37 % de los consultados planea modificar sus horarios de trabajo para seguir la copa; el 27 % estaría dispuesto a admitir ausencias, llegadas tarde o salidas anticipadas; el 14 % vería las transmisiones en secreto y el 11 % llegaría con resaca o guayabo.

“En Colombia, el efecto durante la primera ronda puede ser menor de lo que sugiere el ruido. Los encuentros iniciales de la Selección Colombia están programados fuera de la jornada ordinaria: debut contra Uzbekistán el 17 de junio a las 9:00 p. m.; segundo duelo frente a República Democrática del Congo el 23 de junio, también en la noche; y cierre contra Portugal el 27 de junio a las 6:30 p. m. del sábado. El problema, por ahora, no está tanto en el pitazo inicial como en el día después: trasnochos, reuniones extendidas, consumo digital, permisos de última hora y caída de concentración”, alerta.

El escenario se agravaría si Colombia avanza y los horarios de los partidos se cruzan con las franjas de la tarde, es decir, en horas hábiles. Pero también este fenómeno se repetiría con los partidos más taquilleros de otras selecciones en la primera ronda. Todo esto se sentiría con más fuerza en sectores de operación continua.

Russell Bedford Colombia insiste en que la recomendación no es apagar las pantallas, sino ordenar mejor la operación. Esto no es solo una percepción, el análisis hecho les permitió encontrar que la prohibición total puede incentivar transmisiones escondidas, uso excesivo de datos móviles, salidas no autorizadas o ausencias difíciles de controlar.

La alternativa más efectiva es definir una política previa: qué partidos podrán verse, cuánto durará la pausa, cómo se recuperará el tiempo, qué áreas no pueden detenerse y quién garantiza el regreso a la actividad.

“En oficinas, la fórmula puede incluir espacios comunes, horarios escalonados, bancos de horas, teletrabajo parcial, ajustes en tiempos de almuerzo y metas semanales medibles. En plantas, bodegas, salud, transporte, vigilancia o actividades con maquinaria, el manejo debe ser más estricto: recesos controlados, relevos definidos y prohibición de seguir el juego cerca de procesos que exigen atención permanente”, indica Tapias.

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