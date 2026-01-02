Así le puede subir el sueldo en 2026 aunque gane más del salario mínimo

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - IStock

Año nuevo, precios nuevos para todos los colombianos. Aunque algunos ya tienen garantizado el aumento de su salario debido a que ganan el mínimo y el Gobierno de Gustavo Petro decretó que el incremento es del 23 %, contando desde el 1 de enero.

Esto beneficiará a unos 2,4 millones de trabajadores que ganan exactamente ese valor, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Pues ahora ganarán COP 1.750.905 más COP 249.095 de auxilio de transporte, para un total de COP 2.000.000.

El porcentaje de aumento no aplica para aquellos que devenguen más del mínimo, aunque cada empleador está en la libertad de definir y negociar con sus trabajadores el incremento de salario para el nuevo año.

De todos modos, si bien el impacto no es directo, hay trabajadores formales cuyo ingreso es más del salario mínimo que se pueden ver beneficiados por la medida anunciada por el Gobierno.

La principal vía es el auxilio de transporte, ya que es un dinero adicional al sueldo y es obligatorio para los trabajadores que ganen menos de dos mínimos, que son cerca de 9 millones de ocupados.

Por lo tanto, si una persona ganaba más de COP 2.900.000 en 2025, no tenía derecho a recibir el auxilio. Pero ahora le llegarán COP 249.095 adicionales a los que devenguen menos de COP 3.500.000, aunque la empresa no le suba el sueldo.

En caso de que el empleador le aumente el ingreso a más de COP 3.501.810, no tendrá derecho a recibir dicha suma.

Nuevos cambios de la reforma laboral

El incremento del salario mínimo no es lo único que cambia, hay aplicaciones de la reforma laboral que apenas entraron en vigencia en diciembre de 2025, por lo que su impacto en la nómina se verá reflejado totalmente en enero de 2026.

Este es el caso de la jornada nocturna, pues desde el 25 de diciembre empezó a regir el nuevo horario. El recargo iniciará a las 7:00 de la noche (antes era a las 9:00 de la noche) y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana.

El cambio implica que, si usted trabaja de noche, le tendrán que pagar dos horas más de recargo (que es el 35 % adicional a una hora ordinaria).

Hay otro valor adicional que pueden recibir los empleados, pero comenzará desde el 1° de julio de 2026, ya que su aplicación se ha dado de manera gradual. Se trata del recargo para domingos y festivos.

Actualmente es del 80 % del costo de la hora de trabajo, pero a partir de mitad de año pasará a ser del 90 % y quedará en el 100 % a partir del primero de julio de 2027.

