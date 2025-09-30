Visa pone a prueba un nuevo mecanismo para el envío de remesas

Los pagos transfronterizos son uno de los usos más populares de las monedas estables (stablecoins). Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

Visa Inc. está probando un programa piloto que brinda a las instituciones financieras, bancos y proveedores de remesas la opción de usar monedas estables prefinanciadas para realizar pagos transfronterizos más rápidos y flexibles sin que los usuarios tengan que inmovilizar efectivo durante períodos prolongados.

Visa Direct, la plataforma en tiempo real de la red de pagos, utilizará las monedas estables respaldadas por dólares USC y euros EURC de Circle Internet Group Inc. para el piloto. Un representante de Circle no respondió a una solicitud de comentarios.

El programa Visa tiene el potencial de eliminar el peor escenario posible para los clientes: una cuenta con fondos insuficientes que provoque retrasos en el servicio. Hoy en día, una empresa de remesas, por ejemplo, debe mantener cuentas prefinanciadas en cada uno de los mercados donde opera para atender las solicitudes de retiro de los clientes. Si la empresa recibe más solicitudes de las esperadas y no puede financiarlas todas, corre el riesgo de sufrir interrupciones del servicio. Si esto ocurre cuando los sistemas de pago tradicionales no funcionan, como los fines de semana, podría haber retrasos de varios días para los consumidores que utilizan el servicio, según Mark Nelsen, director de producto de soluciones comerciales y de movimiento de dinero de Visa.

“Ofrecemos esta capacidad inmediata para transferir dinero a las cuentas en tiempo real”, dijo Nelsen en una entrevista. “Es un uso más eficiente del capital, ya que se puede desplegar según sea necesario, en lugar de tener que desplegar el dinero de dos o tres días de una sola vez”.

Visa Direct es la plataforma de la compañía que ayuda a sus clientes a enviar dinero a aproximadamente 11 mil millones de tarjetas Visa, cuentas bancarias y billeteras digitales conectadas a la plataforma en 195 países. El servicio opera en segundo plano, respaldando las operaciones globales de corporaciones, fintechs y empresas de criptomonedas que desean aprovechar sus conexiones con sistemas de pago nacionales en todo el mundo. La compatibilidad adicional con monedas estables significa que los clientes ahora pueden depositar fondos en su red de cuentas globales en tiempo real y evitar los retrasos fuera del horario laboral asociados con los sistemas de pago existentes, afirmó Nelsen.

Los pagos transfronterizos son uno de los usos más populares de las monedas estables (stablecoins), que Visa ha estado integrando en su red desde al menos 2021. Estas monedas son activos digitales vinculados a monedas fiduciarias como el dólar y, a menudo, respaldados por reservas en efectivo y bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo. Los tokens se han presentado como una alternativa a los sistemas de pago tradicionales e incluso como una posible herramienta para eliminar las tarifas de procesamiento de las redes de tarjetas como Visa y Mastercard Inc., que suelen generar quejas de los comerciantes. Ambas redes han adoptado rápidamente la tecnología y posicionan los tokens como un complemento a los sistemas existentes, en lugar de una amenaza. Visa ha liquidado hasta la fecha más de 225 millones de dólares en volumen de monedas estables en su red, una fracción creciente, pero pequeña, del volumen total de pagos y efectivo de 16 billones de dólares en la red durante el año fiscal 2024.

Otros usos de Visa Direct incluyen el pago a trabajadores temporales a nivel mundial o la posibilidad de que las plataformas de intercambio de criptomonedas ofrezcan una opción de retiro instantáneo a sus clientes. El servicio es fundamental en la estrategia de Visa para ir más allá de su negocio de tarjetas de marca, que facilita los pagos a consumidores, y captar flujos de dinero como los pagos entre empresas. Sin embargo, la empresa se enfrenta a una fuerte competencia por los lucrativos pagos empresariales de bancos como JPMorgan Chase & Co., que están desarrollando sus propios productos basados ​​en blockchain para ofrecer opciones más rápidas a sus clientes empresariales.

