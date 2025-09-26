Vivienda rural: nueve convocatorias buscan cerrar la brecha habitacional

Imagen de referencia. Foto: EFE - JORGE ÁBREGO

El déficit de vivienda en el campo colombiano no es un dato menor: significa pisos de tierra, techos que no resisten las lluvias y familias que siguen al margen de la infraestructura básica. Con ese telón de fondo, el Gobierno anunció nueve convocatorias públicas que buscan construir o mejorar viviendas rurales en 15 departamentos del país.

El Ministerio de Vivienda informó que los procesos cubrirán tres frentes:

Reforma agraria: entrega de subsidios en departamentos como Sucre, Bolívar y Casanare. Sentencias de restitución de tierras: cumplimiento de fallos en Cauca, Chocó, Putumayo y una amplia zona andina que incluye Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Tolima. Compromisos con comunidades étnicas: proyectos dirigidos a pueblos como los Nukak, en Guaviare, y los Embera, en Chocó.

En total, se prevé beneficiar hasta 909 hogares, entre nuevas construcciones y mejoramientos. El alcance es variado: desde 20 subsidios para comunidades indígenas en Guaviare hasta 200 para familias de Caloto, Cauca, en el marco de órdenes judiciales de restitución. Por su parte, Bolívar contaría con 149 subsidios y Sucre con 102.

La cartera recalca que no se trata solo de levantar casas, sino de cumplir compromisos legales e históricos con campesinos, víctimas del conflicto y comunidades étnicas.

Convocatorias disponibles

🌾 Sistema Nacional de Reforma Agraria

Sucre – Convocatoria No. 034F-2025 Entrega de hasta 102 Subsidios Familiares de Vivienda Rural en San Marcos y Caimito. Ver convocatoria Entrega de hastaen San Marcos y Caimito. Ver convocatoria

⚖️ Cumplimiento de sentencias de restitución de tierras

Cauca – Convocatoria No. 024F-2025 Entrega de hasta 200 subsidios en Caloto, como parte de las órdenes judiciales de restitución. Ver convocatoria Entrega de hastaen Caloto, como parte de las órdenes judiciales de restitución. Ver convocatoria

Chocó – Convocatoria No. 025F-2025 Entrega de hasta 108 subsidios en Atrato, Cértegui, Lloró y Bagadó, en cumplimiento de fallos judiciales. Ver convocatoria Entrega de hastaen Atrato, Cértegui, Lloró y Bagadó, en cumplimiento de fallos judiciales. Ver convocatoria

Región Andina – Convocatoria No. 026F-2025 Entrega de hasta 134 subsidios en 8 departamentos, como parte de una estrategia interregional de restitución. Ver convocatoria Entrega de hastaen 8 departamentos, como parte de una estrategia interregional de restitución. Ver convocatoria

Putumayo – Convocatoria No. 028F-2025 Entrega de hasta 59 subsidios en Orito, en cumplimiento de sentencias de restitución. Ver convocatoria Entrega de hastaen Orito, en cumplimiento de sentencias de restitución. Ver convocatoria

🧬 Compromisos con comunidades étnicas

Guaviare – Convocatoria No. 037F-2025 Entrega de hasta 20 subsidios en especie a hogares del pueblo Nukak, en el marco de compromisos étnicos. Ver convocatoria Entrega de hastaa hogares del pueblo Nukak, en el marco de compromisos étnicos. Ver convocatoria

Chocó – Convocatoria No. 038F-2025 Entrega de hasta 53 subsidios en especie a hogares del pueblo Embera, como parte de la política diferencial. Ver convocatoria Entrega de hastaa hogares del pueblo Embera, como parte de la política diferencial. Ver convocatoria

Bolívar – Convocatoria No. 035F-2025 Entrega de hasta 149 subsidios en Córdoba y San Jacinto, como parte del impulso a la vivienda rural. Ver convocatoria Entrega de hastaen Córdoba y San Jacinto, como parte del impulso a la vivienda rural. Ver convocatoria

Casanare – Convocatoria No. 036F-2025 Entrega de hasta 51 subsidios en Hato Corozal, orientados a fortalecer el arraigo rural. Ver convocatoria Entrega de hastaen Hato Corozal, orientados a fortalecer el arraigo rural. Ver convocatoria

Pese a ello, el anuncio deja preguntas abiertas: ¿cómo se garantizará que los diagnósticos técnicos y la construcción avancen en zonas donde el acceso sigue siendo limitado?, ¿qué tan rápido llegará el beneficio a las familias frente a la maraña de trámites y contrataciones?

La apuesta toca fibras sensibles: vivienda digna en territorios donde la deuda estatal se mide en décadas. La verdadera transformación, sin embargo, dependerá de que estas convocatorias no se queden en papel, sino que logren traducirse en paredes firmes y techos seguros en las veredas más alejadas.

