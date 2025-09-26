¿Ya creó un negocio y quiere exportar? Estas cinco recomendaciones le ayudarán

Macrorrueda de negocios realizada en Corferias, a la que asistieron empresarios nacionales y extranjeros. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hace unos 18 años, cuando estaba comenzando en este oficio del periodismo, iba con frecuencia a los macrorruedas de negocios del entonces Proexport, hoy llamado Procolombia. Eran salones gigantes con cientos de mesas y en cada una de ellas, cuatro asientos. De un lado, un empresario-empresaria emprendedora que estaba intentando poner sus productos en el mercado internacional. Del otro, los que estaban buscando qué novedad llevar a su estantería, porque en la mayoría de los casos, eran representantes de grandes marcas de supermercados presentes en docenas de países.

Eran citas de esas que enseñaban de todo a los que las presenciábamos y, claro, a los mismos protagonistas: valor agregado, colocación de producto, empaques diferenciales, capacidad de atender un pedido grande, entendimiento de las reglas de comercio exterior, negociación, captura de atención y así, un sinfín de variables que muchas veces ni los mismos empresarios saben que tienen que poner sobre la mesa.

Entonces pasaba de todo y se veía de todo: los que lograban cerrar el negocio, los que quedaban felices con hacer un primer contacto, los que agotaban las muestras comerciales en una mañana, los que se asustaban por el tamaño de pedido que les hacían, los que se estrellaban contra un muro de realidad que les demostraba una máxima que nadie quiere escuchar en estos instantes: que no estaban listos para exportar. Más de tres quinquenios han pasado, una escena global diametralmente distinta en materia comercial, pero un espíritu similar se mantiene en el tiempo: el de todos aquellos y aquellas que quieren poner sus productos en el mercado internacional, hechos en tierras colombianas.

Por eso, después de leer las recomendaciones que Bancóldex acaba de hacer públicas, las traemos a esta sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, porque le sirven a todas esas mipymes colombianas que están buscando cruzar fronteras, crecer su negocio y hacer lo posible por construir empresas más grandes. El sueño de todo emprendedor cuando algún día se lanzó para edificar negocio. En sus palabras, aquí están "los 5 pasos que toda mipyme debe seguir para internacionalizarse" según el banco de desarrollo empresarial de Colombia, Bancóldex:

Investigue su mercado destino. Antes de exportar, es fundamental conocer a fondo el país al que se quiere llegar. Esto incluye entender quiénes son los clientes potenciales, qué productos o servicios demandan, qué regulaciones aplican, quiénes son los competidores, cuáles son los canales de distribución más efectivos y qué diferencias culturales pueden influir en la aceptación del producto. Adapte su producto o servicio. Cada mercado tiene sus propias exigencias. Las mipymes deben ajustar empaques, etiquetado, certificaciones, calidad y presentación para cumplir con los estándares técnicos, normativos y culturales del país destino. En este sentido, Bancóldex ofrece líneas de crédito, tanto en dólares como en pesos, para financiar procesos de adaptación, certificación y mejora de calidad, así como acompañamiento para cumplir requisitos internacionales en sectores como agroindustria, manufactura, moda, alimentos y servicios. Diseñe una estrategia financiera sólida. Exportar implica costos adicionales que deben ser contemplados desde el inicio: logística, seguros, trámites aduaneros, impuestos, entre otros. Es clave definir precios competitivos, asegurar la liquidez del negocio y contar con herramientas financieras que respalden la operación. Para este fin, el Bancóldex dispone de soluciones como cartas de crédito, avales bancarios, garantías que permiten estructurar operaciones seguras, facilitar el pago de contado y flexibilizar las condiciones de negociación internacional. Impulse la digitalización y el comercio electrónico. La presencia digital es una puerta de entrada a mercados globales. Contar con una página web multilingüe, canales de venta online, estrategias de marketing digital y plataformas de e-commerce permite llegar a clientes internacionales sin intermediarios. Para esto, Bancóldex financia proyectos de transformación digital, desarrollo de plataformas tecnológicas y campañas de posicionamiento internacional. Rodéese de aliados estratégicos. Exportar no se hace solo. Es fundamental rodearse de entidades públicas, gremios, distribuidores, consultores y socios internacionales que aporten conocimiento, validación cultural, soporte logístico y acceso a redes comerciales. En este sentido, Bancóldex promueve la articulación con actores clave del ecosistema exportador, como ProColombia y cámaras de comercio, lo que facilita el acceso a conocimiento y, además, pone a disposición portafolios especializados para empresas con vocación internacional, incluyendo líneas especiales para sectores estratégicos.

De acuerdo con esta banca pública, “las mipymes colombianas enfrentan hoy una coyuntura favorable: los bienes no mineros energéticos ya representan más de la mitad de las exportaciones del país, y su participación en este mercado ha venido en aumento. Aunque aún hay desafíos por superar, el camino hacia la internacionalización está más claro que nunca. Con cinco pilares fundamentales — investigación, adaptación, estrategia financiera, digitalización y alianzas— y el respaldo de Bancóldex, exportar puede dejar de ser un reto para convertirse en una verdadera palanca de crecimiento, innovación y sostenibilidad".

Según las cifras oficiales del ministerio de Comercio, la participación de pequeños y medianos negocios en las exportaciones totales pasó de 16 % a 18 %. Analdex también ha destacado que en los primeros cuatro meses de 2025, los bienes no minero-energéticos superaron los 8 mil millones de dólares en ventas internacionales, un aumento del 24,5% frente al mismo periodo del año anterior, según Analdex.

