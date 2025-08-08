Wall Street y startups de inteligencia artificial se disputan a los principiantes

Sam Altman, CEO de OpenAI, dueña de ChatGPT. Foto: AFP - YUICHI YAMAZAKI

En un bar de la azotea del Lower East Side de Manhattan, unos 150 investigadores cuánticos se reunieron con empleados de la startup de inteligencia artificial Anthropic, quienes les imploraron que se plantearan una vida alejada de Wall Street.

En la reunión de junio, se codearon con antiguos expertos en fondos de cobertura convertidos en evangelistas de Silicon Valley que les animaron a solicitar trabajo en Anthropic, según la empresa. Este mes, la empresa con sede en San Francisco se internacionaliza con otra “hora social” cuántica en Londres.

La campaña de reclutamiento refleja esfuerzos similares de sus rivales OpenAI y Perplexity AI. Algunas de las figuras más destacadas del sector de la IA ya cuentan con experiencia en el campo de la inteligencia cuántica, como Mark Chen, Director de Investigación de OpenAI, y Johnny Ho, cofundador de Perplexity.

Pero los quants, atraídos por el sueño de construir modelos y herramientas de IA en lugar de algoritmos de búsqueda de beneficios para los operadores -a menudo con elevados salarios y beneficios comparables a los del mundo de las finanzas- también se enfrentan al riesgo de decepción.

“La propuesta es ‘ven y construye el dios máquina’”, dijo Agustín Lebrón, un antiguo operador de Jane Street que ahora trabaja en una startup de comercio sistemático. “Pero sospecho que, para mucha de esa gente, acabará siendo ‘ven y averigua cómo hacer que la gente compre cosas de los anuncios’”.

Aun así, la competencia de la industria de la IA con las finanzas se está calentando notablemente. Para Wall Street, se trata de una arruga inoportuna en una guerra ya brutal por el talento cuantitativo. A diferencia de las firmas financieras, las empresas de IA no están cubiertas por los acuerdos de no competencia que impiden a muchos de estos investigadores cambiar fácilmente de trabajo.

“Calculo que en los últimos 12-18 meses se ha producido un aumento del 40-50% en el número de empresas de software y de IA que solicitan específicamente talentos con formación en finanzas cuantitativas”, afirma Mike Doonan, responsable de selección de personal tecnológico.

Según las ofertas de empleo externas, los principiantes en finanzas cuantitativas pueden percibir sueldos base de hasta 300.000 dólares, pero eso no incluye lo que pueden ser considerables primas. Hoy en día, las empresas de IA pueden ofrecer salarios base comparables, con paquetes de compensación reforzados con acciones en lugar de bonificaciones.

La próxima gran novedad

Según un análisis de anuncios de LinkedIn, publicaciones en redes sociales y sitios de noticias de empresas realizado por la empresa de seguimiento de empleo Live Data Technologies, empresas como Jane Street y Citadel Securities han perdido quants en favor de empresas de IA en el último año.

Aron Thomas y Charles Guo dejaron Jane Street a principios de año para incorporarse a Anthropic. En una entrevista, elogiaron su antigua empresa como un gran lugar para trabajar, pero dijeron que se sintieron atraídos por la emoción de formar parte de la próxima gran cosa.

“Muy pronto quedó claro que la IA va a cambiar muchas cosas e impulsar muchos cambios en el mundo, y me pareció muy importante participar en ello”, dijo Guo.

Jane Street declinó hacer comentarios para este artículo. Citadel también declinó hacer comentarios sobre cuestiones de personal, pero señaló el creciente interés en el programa de prácticas de la propia empresa, que recibió 108.000 solicitudes para este verano, un 20% más que el año pasado.

Aunque OpenAI también se negó a hacer comentarios, su director ejecutivo, Sam Altman, promocionó los eventos de contratación centrados en la cuantificación en un artículo publicado en abril en X. Noam Brown, ex-cuantificador e investigador de alto nivel en la empresa, se pronunció al respecto, señalando que los reclutas ya no necesitan aceptar un recorte salarial.

>be you

>work in HFT shaving nanoseconds off latency or extracting bps from models

>have existential dread

>see this tweet, wonder if your skills could be better used making AGI

>apply to attend this party, meet the openai team

>build AGI — Sam Altman (@sama) April 14, 2025

Ho, de Perplexity, dijo que la empresa paga sueldos base de 200.000 dólares, pero compensa la diferencia con acciones. Sin embargo, insistió en que el atractivo de la empresa para los quants no es principalmente económico. Se trata más bien de la oportunidad de asumir “retos nuevos y más emocionantes”, dijo Ho, que anteriormente trabajó en Tower Research Capital.

Habilidades cuánticas

Los cuantitativos son expertos en minimizar la latencia de los algoritmos, lo que los hace deseables para los desarrolladores de IA que compiten por garantizar que los usuarios obtengan respuestas lo antes posible de los grandes modelos lingüísticos que impulsan herramientas de IA generativa como ChatGPT.

Y al igual que la investigación en IA, el comercio cuantitativo implica examinar grandes cantidades de datos no estructurados. Además, empresas como Anthropic y Perplexity se están introduciendo cada vez más en la oferta de servicios financieros.

Por su parte, Anthropic afirma en un comunicado que busca “el pensamiento analítico riguroso y los métodos de investigación empírica” que poseen los quants. Estas habilidades “coinciden en gran medida con los retos técnicos que plantea el desarrollo de sistemas de IA más seguros y capaces”, afirma la empresa, que añade que seguirá contratando a personas con formación especializada a medida que vaya creciendo.

En ocasiones, las empresas de cálculo cuantitativo han demandado a empleados que se marchaban a la competencia. Pero es poco probable que se produzcan litigios en el caso de los quants que se trasladan a laboratorios de IA, que no compiten directamente con empresas financieras. Además, California -donde tienen su sede la mayoría de las grandes empresas de IA- prohíbe en gran medida los acuerdos de no competencia.

Ho afirma que Wall Street se ha perjudicado a sí mismo con los acuerdos de no competencia. “Cada vez son más reservados”, afirma.

Hay indicios de que Wall Street está intentando contraatacar los intentos de caza furtiva de las empresas de IA.

Por ejemplo, Iain Dunning, que supervisa la IA en Hudson River Trading, publicó en X en mayo: “¿Eres investigador en OAI/Anthropic/etc. y estás cansado de la sobrecontratación, del caos del organigrama, de la bajada del listón del talento, quieres mudarte a NYC o simplemente quieres hacer algo diferente?”.

“Envíame un correo electrónico, un DM o una postal”, escribió.

