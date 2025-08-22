Wingo lanza tiquetes a vuelo internacional desde 1 dólar: así puede acceder

La oferta estará disponible hasta agotar la disponibilidad. Foto: Cortesía

La aerolínea Wingo recientemente lanzó una promoción con la que busca incentivar el turismo entre Colombia y Guatemala, a propósito de la nueva ruta que conecta a Bogotá con Ciudad de Guatemala.

La aerolínea ofrece tiquetes aéreos desde US$1 por trayecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la misma no incluye tasas e impuestos.

Si se tiene en cuenta esos valores, el precio final por trayecto sería de unos US$101 saliendo desde Bogotá, o de US$74 saliendo desde Guatemala.

Wingo precisó que para esta promoción tendrá disponibles 200 sillas y los viajes que se realicen deberán ser entre el 27 de octubre y el 30 de noviembre del presente año. La forma de acceder es sencilla, solo hay que buscar los vuelos en la página web de la mencionada aerolínea.

“En Wingo siempre buscamos conectar a los viajeros con destinos que les permitan explorar la naturaleza e historia de Latinoamérica, y Guatemala es, sin duda, un destino que enamora por su diversidad cultural y belleza incomparable. Con esta nueva ruta, queremos seguir cómplices de las escapadas de nuestros pasajeros, ofreciéndoles precios accesibles y experiencias memorables “, aseguró Jorge Jiménez, Vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo.

