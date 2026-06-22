Zonas francas repuntan con exportaciones al alza, pero balanza comercial sigue rezagada

Imagen de referencia. Estados Unidos lideró el repunte exportador de las zonas francas en abril, con 28,7 puntos porcentuales de incidencia. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

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Las zonas francas encontraron respiro en abril. Según el DANE, las exportaciones crecieron 35,7 %, el superávit comercial se multiplicó frente al año pasado y Estados Unidos volvió a consolidarse como el principal destino de mercancías que salen desde estos complejos industriales.

La fotografía mensual, sin embargo, cuenta una historia distinta a la del acumulado del año.

Entre enero y abril, el superávit comercial de las zonas francas alcanzó apenas USD 40,5 millones FOB. Un año atrás era de USD 98,7 millones. La diferencia supera los USD 58 millones y muestra que, pese a la recuperación observada en abril, el sistema todavía no logra recuperar el terreno perdido durante los primeros meses de 2026.

Contexto: Zonas francas frenan exportaciones y disparan importaciones: superávit se desploma en 2026

Abril rompió la tendencia que venía preocupando al sector.

Las exportaciones pasaron de USD 206,6 millones FOB en abril de 2025 a USD 280,3 millones en el mismo mes de este año. Las importaciones también crecieron, aunque a un ritmo menor: subieron 21,3 %, desde USD 207,7 millones CIF hasta USD 252 millones.

El resultado fue un superávit comercial de USD 39,3 millones FOB. Un año antes apenas llegaba a USD 6,5 millones.

La diferencia es importante porque durante el primer trimestre el deterioro de la balanza comercial había sido uno de los principales focos de atención. Las compras externas crecían con mucha más velocidad que las ventas al exterior, reduciendo casi a cero el excedente comercial que históricamente habían mantenido las zonas francas.

Abril cambió parcialmente esa dinámica.

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Zonas francas y socios comerciales

Detrás del salto exportador apareció, una vez más, Estados Unidos.

Las ventas hacia ese mercado explicaron 28,7 puntos porcentuales del crecimiento total de las exportaciones del mes. Ningún otro destino tuvo una incidencia comparable.

Italia también ayudó a impulsar el resultado. Las exportaciones hacia ese país crecieron 163,7 % frente a abril del año pasado.

Aun así, no todos los mercados avanzaron en la misma dirección.

Las ventas hacia Puerto Rico cayeron 65,2 %, mientras que las destinadas a Países Bajos se redujeron 85,4 %. Ambos mercados restaron parte del impulso generado por Estados Unidos e Italia.

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Exportaciones por tipo de zona franca

También hubo diferencias importantes según el tipo de zona franca.

Las Zonas Francas Permanentes Especiales (con una sola compañía) registraron un crecimiento exportador de 64,8 % durante abril. Las Permanentes tradicionales (participan múltiples empresas) avanzaron 14,5 %.

La brecha sugiere que buena parte del dinamismo reciente está concentrado en proyectos empresariales específicos más que en el conjunto del sistema.

Las diferencias también son visibles dentro del territorio colombiano.

La zona franca de Rionegro registró el mayor superávit comercial del país, con USD 96,6 millones FOB acumulados durante los primeros cuatro meses del año.

La Cayena, en Atlántico, ocupó el segundo lugar con USD 20,7 millones.

Pereira apareció en el extremo contrario de la tabla. Su déficit comercial llegó a USD 52,6 millones, el más alto entre todas las zonas francas analizadas por el DANE.

Las importaciones también dejaron señales relevantes

Aunque crecieron menos que las exportaciones, el aumento siguió siendo considerable. Buena parte de las compras estuvo asociada a materias primas, insumos, partes y piezas destinadas a procesos productivos dentro de las propias zonas francas.

En otras palabras, una parte importante de lo que está entrando al país busca transformarse antes de volver a salir.

Estados Unidos también lideró ese movimiento. Las importaciones procedentes de ese país aportaron 10,5 puntos porcentuales al crecimiento total de las compras externas durante abril. China aportó otros 7,8 puntos porcentuales y Tailandia 7 puntos.

La dependencia de proveedores asiáticos sigue apareciendo con claridad cuando se observa la balanza comercial acumulada.

China registra el mayor déficit para las zonas francas colombianas, con USD 164,6 millones FOB entre enero y abril. India ocupa el segundo lugar, con USD 80,1 millones.

En el extremo opuesto aparecen Puerto Rico, con un superávit de USD 44,2 millones, e Italia, con USD 42,1 millones.

La lectura general del informe deja una conclusión menos pesimista que la observada hace apenas un mes.

Abril mostró que las exportaciones todavía tienen capacidad de acelerarse y que la balanza comercial puede recuperar parte del terreno perdido cuando las ventas externas avanzan más rápido que las importaciones.

Pero el acumulado del año sigue recordando que la recuperación está lejos de completarse. Las zonas francas cerraron abril con un superávit superior al del mismo mes de 2025, aunque el saldo de los primeros cuatro meses continúa siendo menos de la mitad del registrado un año atrás. Ahí está, por ahora, la verdadera medida de su desempeño en 2026.

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