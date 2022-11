Alza en matrículas de universidades privadas, ¿fin del debate?

¿Cómo se sabe en qué porcentaje debe hacerse el aumento? Uno de los indicadores más conocidos para determinar el incremento de costos es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Foto: Ministerio de Educación

El final de semestre en la Pontificia Universidad Javeriana ha sido movido. Los estudiantes no solo han tenido entregas de trabajos finales y parciales, sino que también recibieron la noticia del aumento de las tarifas de matrículas de pregrado y posgrado para el próximo semestre: sería del 13.9 %. Este incremento haría que carreras como Medicina pasaraen de costar un poco más de $26 millones a casi 30 millones. “Es mi quinto semestre en la carrera. Enterarme del nuevo número en la matrícula fue como un golpe en el pecho. No sé cómo haremos para pagar el excedente el siguiente semestre, porque esa cantidad de plata no sobra en mi familia”.

Los costos para el siguiente semestre académico provocaron una serie de protestas desde el pasado 11 de noviembre. Un grupo de estudiantes, parte de la autodenominada Asamblea General Estudiantil, incluso convocó a un paro indefinido, hasta que la decisión sobre las tarifas de la matrícula fuera revocada y la universidad establezca una mesa “amplia, democrática e incluyente” para acordar el aumento. La Asamblea propone, entre otras cosas, que el aumento de la matrícula sea de, máximo, el 10 %.

No es la única institución privada en donde se ha presentado esta situación. En los Andes también se realizaron protestas por el incremento de las matrículas. La rectora, Raquel Bernal, indicó que la tarifa para el próximo semestre aumentará lo mismo que la inflación de este año: un 12.84 %. Hay varias explicaciones detrás de este incremento. En términos sencillos, estos planteles indican que los costos de vida, por las tendencias económicas, nacionales e internacionales, aumentarán; por lo tanto, se debe hacer un incremento para asegurar la sostenibilidad.

¿Cómo se sabe en qué porcentaje debe hacerse el aumento? Uno de los indicadores más conocidos para determinar el incremento de costos es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador, explica el DANE, sirve esencialmente para medir los cambios de precios de bienes y servicios y comparar la economía colombiana con la de otros países. En octubre, el IPC fue de 12,2 %, registrando una variación de 0,72 % en comparación con septiembre de 2022. Sin embargo, las matrículas en la Javeriana aumentaron en un 13.9 % (por encima del IPC).

Este es uno de los puntos sobre los que el Ministerio de Educación llamó la atención recientemente, pues señaló hace unos días Alejandro Gaviria, jefe de la cartera, que por la situación económica nacional, la recomendación a las instituciones educativas es que las matrículas no aumenten por encima del IPC. Ante este panorama, Gaviria, organizó ayer una reunión junto a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) en la que participaron 122 rectores y rectoras.

En este comité se llegó a un acuerdo “casi totalmente mayoritario” para que el alza de matrículas sea, máximo, del 12.2 %, que es lo correspondiente al IPC de octubre. Este acuerdo, indicaron los representantes que asistieron a la reunión, permite reducir la preocupación de los estudiantes y sus familias. Gaviria explicó que ninguna universidad dijo, de forma explícita, no estar de acuerdo con la decisión, “algunas de ellas señalaron estar de acuerdo, pero tienen que consultar primero con los consejos directivos. Pidieron que se respeten los procedimientos internos”.

A pesar de que el ministro reconoció que los procesos de incremento de precios no se pueden regular, dijo que esta situación es un “jalón de orejas” al sector y que buscarán estrategias para regular el proceso en el futuro. Otro de los acuerdos a los que llegaron los rectores es que ningún alumno tendrá que dejar de estudiar el siguiente semestre por temas económicos. “Nos comprometemos además a identificar y hacerle un seguimiento al tema de la deserción”, puntualizó Óscar Domínguez, director ejecutivo de Ascún y rector de la Universidad Simón Bolívar.

Las razones para incrementar el costo de las matrículas

Johanna Bolívar, directora financiera de la Universidad Javeriana, explica que el alza en el precio de las matrículas de pregrado y posgrado se debe a que la inflación del país llegó en octubre al 12.22 %. A esta situación, dice, se le suma el comportamiento del dólar, con un incremento superior al 20 % durante lo corrido del año. “La universidad tiene gastos en moneda extranjera cercanos a los 10 millones de dólares anualmente. Y el pago de la nómina del personal de la universidad, que representa el 70 % del total de sus gastos, aumentó significativamente”, señaló.

El pago de la nómina, de hecho, fue uno de los elementos centrales en la explicación de Jorge Peláez, rector de esta universidad. “Se deben garantizar los puestos de trabajo de profesores y empleados. Allí trabajan 5692 personas”, señaló en un video. También explicó que, durante la pandemia, se tomó la decisión de no aumentar el costo de la matrícula y que, en 2022, el incremento fue del 5.5 %, a pesar de que “el costo de vida fue más alto. Por eso, el presupuesto de 2022 quedó con una pérdida operacional de 9.000 millones de pesos”, indicó.

Entre los alivios que tienen pensados para los estudiantes de la Universidad Javeriana en 2023, Bolívar señala tres. Uno es la asignación de $60.000 millones para becas y descuentos, a 16.000 estudiantes. El segundo punto es que la tasa de interés para créditos de corto plazo directo con institución será del 0.8 % mensual y un último item señala que para créditos de mediano plazo, la tasa de interés será de 1.1 % mensual.

Aunque es cierto que las universidades privadas no tienen un límite para incrementar la matrícula, el Ministerio de Educación indicó que, si las matrículas aumentan por encima del IPC, cada institución educativa debe entregar un informe al Ministerio, en donde indique la cantidad de recursos adicionales que conseguirán por el incremento y en qué los gastarán. Después de recibir este informe, la subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio decide si aprueba o no esos aumentos.

Tras la reunión que tuvo el ministro con los representantes de Ascun indicó que el Ministerio entrará a definir si el aumento por encima del IPC es válido o no. Sin embargo, explicó que ante esta situación “las universidades que suban sus matrículas por encima del IPC, entrará la ley a analizarlaos. Nuestra apuesta ahora es estar comprometidos para incentivar que sean más estudiantes los que se queden o inscriban”, apuntó.

Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, afirmó que el aumento de la matrícula servirá para ajustar el salario de los docentes de la institución que “constituyen nuestro valor agregado y diferenciador más grande. En esta universidad, el 76 % de nuestros profesores tienen estudios doctorales. Es muy importante para la universidad garantizar esta calidad”, indicó.

¿Qué hace que ciertas universidades aumenten sus tarifas más que otras? Hay varias posibles respuestas. Carlos Garzón Gaitán, docente de la Universidad Nacional, explica que, en parte, esto depende de la prioridad de cada institución. Mientras que algunas deben invertir principalmente en sus servicios o los programas curriculares, otras también tienen la prioridad de impulsar la investigación. “La investigación en Colombia cuesta muchísimo, no solo por la inversión en infraestructura, sino por la formación de profesores que se requiere”, indica Garzón.

Además de esto, Garzón resalta que, durante la pandemia, en Colombia, los estudiantes que desertaron probablemente dejaron un hueco para el financiamiento de las instituciones. Algunas de las universidades emplearon planes para incentivar a sus alumnos a continuar con su carrera, como la Javeriana que implementó en 2020 la estrategia “Plan Rescate”, para que los jóvenes pagaran el 30 % del semestre y el 70% restante lo harán tras su grado con 0 % de interés. En 2021, el “Plan Rescate 2.0″ permitió pagar el valor de la matrícula en 24 meses, sin intereses.

¿Qué piden los estudiantes?

Justamente lo que reclaman varios grupos estudiantilees es que haya una mayor participación de ellos en la toma de decisión sobre el incremento de las tarifas. La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) señaló que, durante las reuniones de planificación financiera de las universidades, “el estudiantado no tiene representación vinculante en la mayoría de casos, lo cual es una falencia en materia de democracia universitaria”. Una vez que se toma la decisión de hacer un incremento alto, no se comunica oportunamente con la comunidad universitaria.

Gaviria señaló que la falta de diálogo con los estudiantes es una de las posibles razones por las que las decisiones sobre el aumento de las matrículas se perciben como unilaterales o súbitas. En el caso de la Javeriana, además de revocar la decisión sobre el aumento de la matrícula, los estudiantes pidieron mejorar el sistema de pagos, dinamizar o ampliar los tiempos de abono para el pago de obligaciones financieras relacionadas con las matrículas, y ampliar las coberturas de las modalidades de apoyo que ofrece la institución.