Abren cursos de inglés en la Universidad Nacional para adultos y niños: fechas e inscripción

¿Aprender inglés está dentro de sus propósitos del próximo año? Puede ser buena idea empezar desde ahora a buscar opciones. La Universidad Nacional de Colombia tiene varios cursos de idiomas, entre estos inglés, para niños, jóvenes y adultos, en los que se puede inscribir desde ahora.

El curso de inglés tiene 12 niveles (cuatro niveles por año), para las personas mayores de 17 años. Está disponible en la modalidad bimestral (de lunes a jueves) o semestral (solo los sábados) remota y presencial. El curso para niños tiene 14 niveles y está dirigido para personas entre los 7 y 8 años cumplidos. Las clases para ellos son los sábados.

Aunque la pre-inscripción en línea iniciará desde el 5 de enero, la institución aconseja hacer el registro y actualización de datos antes de las fechas de la preinscripción para agilizar el proceso. Esta se puede hacer a través de este enlace. Cabe resaltar que este paso es un requisito indispensable, y no garantiza obtener uno de los cupos de la oferta académica.

Las fechas a tener en cuenta:

Pre- inscripción : va desde el 5 de enero de 2026 a partir de las 10:00 a.m., hasta agotar cupos.

Formalización de la inscripción y pago : desde el 5 de enero hasta el 12 de enero.

Inicio de los cursos bimestrales: 2 de febrero y van hasta el 25 de marzo.

Inicio de los semestrales: 7 de febrero y terminan el 23 de mayo.

Si lleva más de seis meses sin estudiar el curso, el proceso de reintegro requiere de examen de clasificación. Para presentarlo también debe inscribirse desde el 5 de enero a las 10:00 a.m. hasta el 6 de enero o hasta agotar cupos. El examen se aplicará de manera virtual el 8 de enero de 2026, y los resultados se darán a conocer al día siguiente, es decir, el 9 de enero. Para el idioma inglés hay 250 cupos disponibles.

