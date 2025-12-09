¿Quiere estudiar una maestría o doctorado en China? Icetex abre nueva convocatoria de becas Foto: Pexels

El Gobierno de China y el Icetex publicaron recientemente una convocatoria de becas para estudiar una maestría o doctorado en este país. Las becas cubrirán el 85 % de la matrícula y otros gastos, como seguro médico o alojamiento.

El Icetex, por medio de un comunicado, le sugiere a las personas interesadas en aplicar que también realicen las inscripciones mediante el Consejo de Becas de China (CSC). Estos son los requisitos que debe tener en cuenta:

📚 Maestría en China

📝 ¿En qué consiste la beca?

📏 Cierre: 16 de enero de 2026 hasta las 5:00 p.m.

📏 País: China

📏 Oferente: Gobierno de la República Popular China

📏 Duración del programa: De dos a tres años

📏 Fecha inicio del programa: 1 de septiembre de 2026

📏 Tipo de curso: Presencial

📏 Idioma: Inglés - mandarín

📝 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?

📒 Ser mayor de 20 años y menor de 35 años.

📒 Tener promedio mínimo de notas de pregrado de 3,8/5,0.

📒 Contar preferiblemente con mínimo un año de experiencia profesional en el área del programa a realizar y gozar de buena salud física y mental.

📒 Certificar nivel de mandarín HSK3 y/o nivel de inglés (únicamente son válidos resultados de IELTS o TOEFL).

📒 Los aspirantes deberán adjuntar todos los documentos requeridos por el Gobierno de China en la plataforma CSC.

📒 Los beneficiarios de las becas no podrán cambiar la universidad de destino, el campo de estudio o la duración de los estudios estipulados en la carta de admisión después de su llegada a China.

📝 ¿Qué cubre la beca?

🖍 Las becas cubrirán el 85 % de la matrícula de los estudiantes. Aún no se ha determinado el número de becas que estarán habilitados.

🖍 Cubre alojamiento (residencia universitaria o subsidio de alojamiento).

🖍 Seguro médico integral: ￥800 por persona al año.

🖍 Estipendio mensual: ￥3.000 (mes).

🖍 No se financiará ningún ítem adicional al mencionado. Cualquier modificación de este, deberá ser financiada por cada participante.

📝 ¿Cuáles son los documentos que requiere para la postulación de la beca?

📌 Formulario Gobierno de China.

📌 Preadmisión a la universidad.

📌 Título universitario de pregrado.

📌 Certificado de notas de pregrado.

📌 Certificado de experiencia profesional.

📌 Certiciado conocimiento de idioma.

📌 Antecedentes judiciales.

📌 Carta de recomendación.

📌 Propuesta de investigación o plan de estudio.

📌 Pasaporte vigente.

📌 Certificado de salud.

Si requiere más información, puede consultar este enlace.

📚 Doctorado en China

📝 ¿En qué consiste la beca?

📏 Cierre: 16 de enero de 2026 hasta las 5:00 p.m.

📏 Oferente: Gobierno de la República Popular China

📏 Duración del programa: 3 – 4 años

📏 Fecha inicio: 1 de septiembre de 2026

📏 Tipo de curso: Presencial

📏 Idioma: Inglés - mandarín

📏 Fecha final: 1 de septiembre de 2030

📝 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?

📒 Ser mayor de 20 años y menor de 40 años.

📒 Tener promedio mínimo de notas de maestría de 3,8/5,0.

📒 Contar preferiblemente con mínimo un año de experiencia profesional en el área del programa a realizar.

📒 Gozar de buena salud física y mental. E

📒 Certificar nivel de mandarín HSK4 y/o nivel de inglés C1 (únicamente son válidos resultados de IELTS o TOEFL) de acuerdo con lo exigido por la universidad a la cual aplique y el programa de interés.

📒 Los aspirantes deberán adjuntar todos los documentos requeridos por el Gobierno de China en la plataforma CSC.

📒 Los beneficiarios de las becas no podrán cambiar la universidad de destino, el campo de estudio o la duración de los estudios estipulados en la carta de admisión después de su llegada a China.

📝 ¿Qué cubre la beca?

🖍 Las becas cubrirán el 85 % de la matrícula de los estudiantes. Aún no se ha determinado el número de becas que estarán habilitados.

🖍 Cubre alojamiento (residencia universitaria o subsidio de alojamiento).

🖍 Seguro médico integral: ￥800 por persona al año.

🖍 Estipendio mensual: ￥3.500 (mes).

🖍 No se financiará ningún ítem adicional al mencionado. Cualquier modificación de este, deberá ser financiada por cada participante.

📝 ¿Cuáles son los documentos que requiere para la postulación de la beca?

📌 Formulario Gobierno de China.

📌 Preadmisión a la universidad.

📌 Título universitario de maestría.

📌 Certificado de notas de maestría.

📌 Certificado de experiencia profesional.

📌 Certificado conocimiento de idioma.

📌 Antecedentes judiciales.

📌 Cartas de recomendación.

📌 Propuesta de investigación o plan de estudio.

📌 Pasaporte vigente.

📌 Certificado de salud.

Si requiere más información, puede consultar este enlace.

