Abren inscripciones para presentar la prueba Saber 11 calendario B

Las pruebas se aplicarán el 15 de marzo del próximo año. Foto: Icfes

El Icfes abrió las inscripciones para quienes estén interesados en presentar las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

Esta primera etapa estará disponible hasta el 19 de diciembre, luego se abrirá la inscripción y recaudo extraordinario, que es más costoso, hasta el 23 de enero del próximo año.

Si usted no está matriculado en una institución educativa, pero quiere obtener su título de bachiller, o es ciudadano extranjero y tiene la misma aspiración, puede presentar la prueba para validantes, siempre y cuando haya cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen, que es el 15 de marzo de 2026.

Por otro lado, el examen Pre Saber está dirigido a todos aquellos que quieran familiarizarse con la estructura y condiciones de la aplicación de Saber 11.

Las pruebas se aplican de manera presencial, pero el pago se puede hacer de manera virtual a través de PSE. Aunque también está la opción de hacerlo en las sucursales del banco Davivienda y en corresponsales bancarios autorizados por esta entidad financiera.

Estas son las fechas que debe tener en cuenta:

Registro y recaudo ordinario: del 4 de noviembre al 19 de diciembre.

Registro y recaudo extraordinario: del 22 de diciembre al 16 de enero de 2026

Solicitudes de la etapa de Inscripción: del 4 de noviembre al 23 de enero de 2026

Publicación de citaciones: 27 de febrero de 2026

Solicitudes respecto a las citaciones: del 2 al 6 de marzo de 2026

Aplicación del examen: 15 de marzo de 2026

Publicación de resultados individuales Saber 11 en página web: 15 de mayo de 2026

Publicación de resultados individuales Validantes y Presaber: 22 de mayo de 2026

