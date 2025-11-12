Icfes publica las fechas para conocer los resultados de pruebas Saber Pro y TyT 2025

La aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT fue el pasado domingo 9 de noviembre de 2025. Foto: Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dio a conocer las fechas en las que los estudiantes que presentaron las pruebas Saber Pro y Saber TyT, aplicadas el pasado 9 de noviembre, podrán conocer sus resultados.

Estas pruebas, explicó la entidad, están dirigidas a estudiantes de último semestre de carreras universitarias y de programas técnicos y tecnológicos. En esta jornada, 235.000 estudiantes presentaron las pruebas en más de 400 sitios de aplicación.

Los resultados, de acuerdo con la entidad, podrán consultarse a partir del viernes 27 de febrero de 2026, y deberán hacerlo por medio de la página web oficial de la entidad. Para acceder a ellos, los estudiantes deberán ingresar a la sección ‘Resultados’, ubicada en la parte inferior de la página principal. Allí deberán seleccionar el tipo de prueba correspondiente.

Una vez el estudiante seleccione el tipo de examen, tendrá que diligenciar los campos con algunos de sus datos personales, como el número de documento, la fecha de nacimiento o el número de registro, para visualizar el resultado. Finalmente, podrá descargar el puntaje oficial y el certificado individual.

En cuanto al certificado de asistencia a estas pruebas, la entidad señaló que este estará disponible desde el 1° de diciembre de 2025. Este comprobante, de acuerdo con la entidad, “acredita la presentación del examen y puede ser solicitado por las instituciones educativas como parte de sus requisitos administrativos”.

