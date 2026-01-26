Abren investigación a rector de la U. del Atlántico por presunto incumplimiento de sanción

La Universidad del Atlántico está ubicada en Barranquilla. Foto: Tomada de Mineducación

La Procuraduría abrió una investigación contra Rafael Ángel Castillo Pacheco, actual rector encargado de la Universidad del Atlántico, por el presunto incumplimiento de una suspensión por cuatro meses que le fue impuesta por este ente de control.

“Al funcionario se le investiga, por presuntamente actuar como nominador, ordenador del gasto y máximo representante académico de la institución, a pesar de estar vigente esa sanción", precisó la Procuraduría, a través de un comunicado.

Vale señalar que Castillo fue investigado por la Procuraduría cuando fue rector de la Universidad del Atlántico en 2014. La sanción en su contra, según el ente de control, quedó en firme el pasado 21 de febrero de 2025.

Además, el ente de control ordenó investigar a los jefes de la Oficina Jurídica, Control Interno Disciplinario y Talento Humano de la U. del Atlántico —María Andrea Bocanegra Jiménez, José Waldir Hoyos Franco y Salomón Elías Mejía Sánchez, respectivamente—, quienes, al parecer, no habrían certificado la ejecución de la sanción o el pago de la misma convertida en salarios.

La U. del Atlántico se defendió asegurando que la sanción disciplinaria nunca se materializó y, por esta razón, "no fue posible establecer las fechas de inicio ni de finalización de la suspensión, ni tampoco se aportaron los actos administrativos que acreditaran su cumplimiento".

“Se verificará la ocurrencia de la conducta, establecerá si se configuró falta disciplinaria y determinará la eventual responsabilidad de los investigados”, informó el ente de control.

