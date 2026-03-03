Abren nuevas becas para hacer maestrías y doctorados en países americanos. ¿Cómo aplicar?

Las becas cubren gastos de estudio y manutención en varios países de América Latina. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Este 2 de marzo, la Organización de Estados Americanos, en convenio con el Icetex, abrió un nuevo programa de becas para los colombianos que quieran hacer una maestría o un doctorado.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de marzo del 2026 y se puede aplicar a programas tanto presenciales como virtuales en diferentes países de la región, como Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Perú o Uruguay, entre otros.

En este caso, las becas no se otorgarán para estudiar en universidades colombianas.

Además, señala la convocatoria, “es requisito indispensable que las personas aspirantes cuenten con la carta de admisión definitiva expedida por parte de cualquier institución académica de los Estados Miembros, incluyendo aquellas que participan en el Consorcio de Universidades de la OEA”, las cuales puede consultar en este enlace.

¿En qué áreas se ofrecen las becas?

Según la página web del Icetex, las áreas en las cuales se están ofreciendo becas son las siguientes:

Cultura.

Desarrollo e Intercambio Científico y Transferencia de Tecnología.

Desarrollo Social y Creación de Empleo Productivo.

Desarrollo Sostenible del Turismo.

Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente.

Diversificación Económica e Integración y Acceso de Mercados.

Educación.

Fortalecimiento de Instituciones Democráticas.

¿Qué requisitos deben cumpir los aspirantes?

Hay varios requisitos que deben cumplir los estudiantes que quieran aspirar a una de las becas.

El primero es la edad: los alumnos deben tener entre 25 y 55 años en el momento en el que cierre la convocatoria (es decir, el 30 de marzo a las 5 p.m.).

También deben tener un promedio acumulado ponderado del último nivel académico que haya cursado (profesional universitario o maestría). El mínimo debe de 4.0 sobre 5.0 y debe estar “debidamente certificado por la Institución de Educación Superior” donde cursó los estudios.

Para aquellas personas que busquen aplicar a becas de maestría deben certificar que culminaron sus estudios de pregrado. Para el caso de los que quieran hacer un doctorado, deben certificar que cursaron una maestría.

Así mismo, los alumnos deben certificar una experiencia laboral de, mínimo, 24 meses en un área relacionada al objeto de estudios. Ese tiempo se contará solo “a partir de la obtención del título de profesional universitario”.

Cuando los aspirantes ya tengan en sus manos la carta de admisión de la universidad a la que aplicaron, deben guardarla porque, durante el proceso, se le solicitará posteriormente para que la carguen a la plataforma del Icetex. “Las candidaturas que NO presenten la carta de admisión de la institución académica serán excluidas del proceso”, señala la entidad.

En caso de que quien se postule a la beca ya tenga crédito con el Icetex, no puede encontrarse en mora en el momento en el que se cierre la convocatoria o será excluido.

¿Qué financian las becas?

La beca cubre hasta USD 10.000 (dólares) anuales por estudiante exclusivamente para cubrir los beneficios de matrícula por un mínimo de un año y no más de dos años.

Además, puede haber una beca complementaria por USD 10.000 para cubrir otros gastos en este orden de prioridad: Matrícula de estudios, seguro de salud, subsistencia mensual, pasaje aéreo, materiales de estudio.

Documento requeridos

Hay varios documentos que los aspirantes deben llenar para aplicar. El primero es un formulario que exige la OEA y que se puede encontrar en esta página.

De igual forma, deben tener una copia digital de su cédula, el certificado de notas, el título universitario de pregrado (o posgrado, según el caso), el certificado de la experiencia laboral, una copia digital de una factura de un servicio público domiciliario (energía eléctrica, gas o acueducto), una copia del grupo del SISBÉN al que pertenezca (si pertenece), un ensayo motivacional y dos cartas de recomendación.

Para poder aplicar, basta con ingresar a este enlace.

